ruvex написав:

hxbbgaf написав: Планируют увеличить налоги на землю в 8-25 раз!

https://espreso.tv/news/2020/03/10/quot ... yu_ekspert

С нашей нищетой это уже не просто сеньор-помидорство, это уничтожение страны! Гетьманцова - к ответу! Планируют увеличить налоги на землю в 8-25 раз!С нашей нищетой это уже не просто сеньор-помидорство, это уничтожение страны! Гетьманцова - к ответу!

Если ты занимаешься любимым делом, нужно его оставить, чтобы найти "работу" способную оплатить ценовой и тарифный аппетит.Ведь никому не интересен фактический паритет между государственным поясом желаний для пересичного и его возможностями.Если ты хочешь отпахав год иметь право на отдых, то не стоит на него рассчитывать, если ты еще не выполнил свою миссию до конца.Нужно просто доказать, что не имея ничего, нужно быть готовым отдать в долг, закрепив свою задолженность перед государством документально.Нужно доказать, что ты способен жить в стране не имея никаких преимуществ.В этом же вся фишка!