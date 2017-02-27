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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4209421042114212>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5.3 5 384
ниже 23
6%
22
23.01-23.50
7%
28
23.51-24.0
9%
36
24.01-24.5
15%
57
24.51-25.0
12%
47
25.01-25.5
17%
66
25.51-26
12%
45
выше 26
22%
83
Всього голосів : 384
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 13:20

курс возвращается к своему нормальному обоснованному значению (27 - 29), а тут панику развели.
паниковать надо будет когда к 40 будем подбираться
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 13:20

  asti написав:Невольно напрашивается вывод, что таки дают выйти своим по хорошему курсу!

"невольно напрашивается вывод"?
это их доллар. что хотят - то и делают.
до тех пор, пока у взрослого половозрелого человека после стольких лет беспредела, в марте 2020г. "невольно напрашивается вывод", - так и будет.

зы. где там этот приймачок? хочу посмотреть на его 90% в гривне, "стовбчики" и остальную хрень
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 13:22

Вчера поздно вечером сдал часть Евро по 28,8, сегодня откупил по 29 и счастлив.
Обделался легким испугом. Ну их в баню эти спекуляции.
Интересно, тот товарищ, что с утра спрашивал - сдавать ему по 28,8 или нет, остановился вовремя?
А я предупреждал. Но такую панику спрогнозировать не мог.
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Сер 11 бер, 2020 13:23, всього редагувалось 1 раз.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 13:22

  Сибарит написав:
  yama написав:Можно ли добавить в голосовалке новые позиции и дать возможность переголосовать ?

А вы когда на бирже открываете позицию тоже потом просите возможность переоткрыть? :)

Спорный пример. Нерезидентам НБУ наливает доллар в неограниченных количествах, фактически хеджируя их риски за счёт ЗВР. На классическом рынке уже давно бы произошел шорт-сквиз, но у нас как тут говорили "прибыли нерезидентам, государству убытки"
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 13:23

Вийшов з євро по 28.95. Чекати 29 не став. Хоча вчора пенсіонери в Києві брали по €100, €200.
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
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tobias
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 13:24

  tobias написав:Вийшов з євро по 28.95. Чекати 29 не став. Хоча вчора пенсіонери в Києві брали по €100, €200.


И куда дальше эту гривню?
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 13:25

  Realist написав:Шановні форумчани, якщо ви ще не в курсі, то автор Yuri_61 - це або бот або людина яка спеціально розводить тут срач нелогічними повідомленнями.
Наскільки я зрозумів, згідно правил форуму підстав у адміністраторів його забанити не має. Тому хоча б не ведіться на його повідомлення. Додавайте в недруги та й по всьому.

уже давно :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 13:25

  kluychkooleg написав:
  tobias написав:Вийшов з євро по 28.95. Чекати 29 не став. Хоча вчора пенсіонери в Києві брали по €100, €200.


И куда дальше эту гривню?


ловити останні стовпи
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 13:27

  Alex2006 написав:
  komp написав:
  Alex2006 написав:Эх, красота, "кабанчики" налетели со всех сторон, загонялы вовсю обрабатывают оленей, олени бегают в поисках бакса "пока еще дешево") Аж ностальгия за ситуаций пару лет назад) Интересно, сделали ли они выводы из прошлых ошибок или снова дадут загонялам заработать на себе)
А олигархи молодцы, наконец-то сменили тактику, а то те митинги под НБУ точно им не помогли бы) Интересно, насколько им хватит выдержки не заводить валюту, а то так можно и вовсе пролететь, если олени не поведутся и не поддержат "волну" :)
А пока, пора слить еще 2к :)

Хорош митинговать на форуме, беги сдавай пол-пачки, а то "подешевеет"!
Уже насдавал неделю назад по 24,5.

Часть по 24.55, часть по 24.83, вчера по 25+, сегодня тоже по 25+, надеюсь :) Повторюсь, это все мелочи, прибыль от грн депо в разы перекрывает эти мелкие сливы раньше времени :)

А если на 36 или 40 сходит?Тогда долгих лет вам жизни и крепкого здоровья,чтобы по банкам на гривнедепо все это отбивать.
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 13:28

  KOKS написав:после такой стрелы обычно откат за день на гривну -полторы идёт, так что я буду ржать

Это не стрела.
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