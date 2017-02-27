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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 11 бер, 2020 13:20
курс возвращается к своему нормальному обоснованному значению (27 - 29), а тут панику развели.
паниковать надо будет когда к 40 будем подбираться
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Xenon
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Додано: Сер 11 бер, 2020 13:20
asti написав:
Невольно напрашивается вывод, что таки дают выйти своим по хорошему курсу!
"невольно напрашивается вывод"?
это их доллар. что хотят - то и делают.
до тех пор, пока у взрослого половозрелого человека после стольких лет беспредела, в марте 2020г. "невольно напрашивается вывод", - так и будет.
зы. где там этот приймачок? хочу посмотреть на его 90% в гривне, "стовбчики" и остальную хрень
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Сер 11 бер, 2020 13:22
Вчера поздно вечером сдал часть Евро по 28,8, сегодня откупил по 29 и счастлив.
Обделался легким испугом. Ну их в баню эти спекуляции.
Интересно, тот товарищ, что с утра спрашивал - сдавать ему по 28,8 или нет, остановился вовремя?
А я предупреждал. Но такую панику спрогнозировать не мог.
Востаннє редагувалось kluychkooleg
в Сер 11 бер, 2020 13:23, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 11 бер, 2020 13:22
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Додано: Сер 11 бер, 2020 13:23
Вийшов з євро по 28.95. Чекати 29 не став. Хоча вчора пенсіонери в Києві брали по €100, €200.
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
past performance does not guarantee future results
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tobias
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Додано: Сер 11 бер, 2020 13:24
tobias написав:
Вийшов з євро по 28.95. Чекати 29 не став. Хоча вчора пенсіонери в Києві брали по €100, €200.
И куда дальше эту гривню?
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kluychkooleg
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Додано: Сер 11 бер, 2020 13:25
Realist написав:
Шановні форумчани, якщо ви ще не в курсі, то автор Yuri_61
- це або бот або людина яка спеціально розводить тут срач нелогічними повідомленнями.
Наскільки я зрозумів, згідно правил форуму підстав у адміністраторів його забанити не має. Тому хоча б не ведіться на його повідомлення. Додавайте в недруги та й по всьому.
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Додано: Сер 11 бер, 2020 13:25
kluychkooleg написав: tobias написав:
Вийшов з євро по 28.95. Чекати 29 не став. Хоча вчора пенсіонери в Києві брали по €100, €200.
И куда дальше эту гривню?
ловити останні стовпи
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jump
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Додано: Сер 11 бер, 2020 13:27
Alex2006 написав: komp написав: Alex2006 написав:
Эх, красота, "кабанчики" налетели со всех сторон, загонялы вовсю обрабатывают оленей, олени бегают в поисках бакса "пока еще дешево") Аж ностальгия за ситуаций пару лет назад) Интересно, сделали ли они выводы из прошлых ошибок или снова дадут загонялам заработать на себе)
А олигархи молодцы, наконец-то сменили тактику, а то те митинги под НБУ точно им не помогли бы) Интересно, насколько им хватит выдержки не заводить валюту, а то так можно и вовсе пролететь, если олени не поведутся и не поддержат "волну"
А пока, пора слить еще 2к
Хорош митинговать на форуме, беги сдавай пол-пачки, а то "подешевеет"!
Уже насдавал неделю назад по 24,5.
Часть по 24.55, часть по 24.83, вчера по 25+, сегодня тоже по 25+, надеюсь
Повторюсь, это все мелочи, прибыль от грн депо в разы перекрывает эти мелкие сливы раньше времени
А если на 36 или 40 сходит?Тогда долгих лет вам жизни и крепкого здоровья,чтобы по банкам на гривнедепо все это отбивать.
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Додано: Сер 11 бер, 2020 13:28
KOKS написав:
после такой стрелы обычно откат за день на гривну -полторы идёт, так что я буду ржать
Это не стрела.
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