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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 11 бер, 2020 13:30
Realist написав:
Шановні форумчани, якщо ви ще не в курсі, то автор Yuri_61
- це або бот або людина яка спеціально розводить тут срач нелогічними повідомленнями.
Наскільки я зрозумів, згідно правил форуму підстав у адміністраторів його забанити не має. Тому хоча б не ведіться на його повідомлення. Додавайте в недруги та й по всьому.
наскільки я пам’ятаю в нього була купа грн.
але чи встиг він відкупитися - невідомо.
от в цьому і слід шукати корінь його дописів.
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Додано: Сер 11 бер, 2020 13:33
yuri_m написав:
Не посещал ветку почти месяц, а гляжу ничего тут не меняется: зазывалы всё так же агитируют за курс "па20".
Уже и 24 прошли в обратную сторону, и 25, и вот почти 26 будем щупать - а им всё по фиг. И народ ведется! Поэтому я и не удивлен, что 73% на выборах проголосовали за телевизор.
Люди тупо ведутся на стадное чувство "все так говорят". Если полгода всеми правдами и неправдами зажимали курс и смогли при этом опустить всего лишь с 26.50 до 23, то до какой отметки полетим обратно, когда пружину отпустят? А еще и кризис мировой на пороге. Ну подумайте же хоть немного своей головой, господа-товарищи! Сколько же можно на одни и те же грабли наступать...
Слова разумного человека.
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Додано: Сер 11 бер, 2020 13:40
jump написав: kluychkooleg написав: tobias написав:
Вийшов з євро по 28.95. Чекати 29 не став. Хоча вчора пенсіонери в Києві брали по €100, €200.
И куда дальше эту гривню?
ловити останні стовпи
Так уже 29,3 есть на себя
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Додано: Сер 11 бер, 2020 13:42
asti написав:
Я одного не могу понять, зачем было сливать вчера 270 мио по 25,20 - 25,30, чтобы дать сегодня курсу вырасти до 25,70 ?!
Невольно напрашивается вывод, что таки дают выйти своим по хорошему курсу!
І ви туди ж!
Коли ви здавали свої $ для того щоб зайти у ОВДП, ви чомусь не обурювались, чому НБУ викуповує стільки $ із МБ. А тепер що, жаба задавила, що одні можуть вийти із гривневих паперів а ви ні? Так не діставайся же ти "профіт" нікому.
Правила є правила. НБУ їх поки що дотримується. То для чого нагнітати?
ПС: наша країна та і більшість пострадянських країн частково тому так погано живе, що якщо в українського ґазди погано - то у сусіда має бути ще гірше. І якщо це гірше не наступає, то "добрий сусід" допоможе.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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Додано: Сер 11 бер, 2020 13:43
mephala написав: Realist написав:
Шановні форумчани, якщо ви ще не в курсі, то автор Yuri_61
- це або бот або людина яка спеціально розводить тут срач нелогічними повідомленнями.
Наскільки я зрозумів, згідно правил форуму підстав у адміністраторів його забанити не має. Тому хоча б не ведіться на його повідомлення. Додавайте в недруги та й по всьому.
наскільки я пам’ятаю в нього була купа грн.
але чи встиг він відкупитися - невідомо.
от в цьому і слід шукати корінь його дописів.
Да ладно, раз не паникёр или не "поддувает" панику в нужном направлении - значит сразу бот... Конечно, конечно...
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Додано: Сер 11 бер, 2020 13:46
asti написав:
Я одного не могу понять, зачем было сливать вчера 270 мио по 25,20 - 25,30, чтобы дать сегодня курсу вырасти до 25,70 ?!
Невольно напрашивается вывод, что таки дают выйти своим по хорошему курсу!
а если смотреть в графике на полгода, зачему сливать по 25.20 если можно слить по 40? чем тушить панику будут после того как резервы кончатся? 22 млрд ЗВР это долговые обеспечения, которые трогать не позволит МВФ.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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