на сейчас берут по 29,25/30
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 11 бер, 2020 14:24
на сейчас берут по 29,25/30
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Сер 11 бер, 2020 14:24
TylerTruman_
Ще вчора в голові крутилась цифра 25,25 як рівень відкату...
Але, якщо проходимо 25,75 то відміняється.
Додано: Сер 11 бер, 2020 14:27
сейчас карантин как катализатор, наличку отвервет от межбанка на 1грн минимум вверх
Додано: Сер 11 бер, 2020 14:27
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Не иначе опять папередники виноваты
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Сер 11 бер, 2020 14:29
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/ телега t.me/kurskharkov
Додано: Сер 11 бер, 2020 14:29
на улице нет своего деда Яши поливающего из брандспоита по 25.7
украинцы и по 26.5 купятт, главное нерезов отоварить по скидке.
Востаннє редагувалось Moneta в Сер 11 бер, 2020 14:30, всього редагувалось 1 раз.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Сер 11 бер, 2020 14:31
Он воно як виходить. То що маємо, що 3/4 населення України - Оптимісти. Цитата:" человек оптимист по жизни, живет в своем мирке"
А хто ж буде Реалістом та закатавши рукави буде працювати та діяти із розумом навіть коли не хочеться та коли важко, та коли рішення непопулярне, але його треба зробити? Навіть коли ці "Оптимісти" будуть пищати як миші на кораблі який іде на дно (я про співпрацю із МВФ, про Закон про Приват, про реформу Суду, медреформу, обіцянки бути реформатором, а не дбати про рейтинг і т.п.)
Чомусь раптом згадав анекдот про суд та пояснення підсудного про Оптиміст йоб... ть
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Додано: Сер 11 бер, 2020 14:33
Додано: Сер 11 бер, 2020 14:35
Верно.Почувствуйте себя заложниками.
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