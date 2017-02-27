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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 42104211421242134214 ... 4216>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5.3 5 385
ниже 23
6%
22
23.01-23.50
7%
28
23.51-24.0
9%
36
24.01-24.5
15%
57
24.51-25.0
12%
47
25.01-25.5
17%
66
25.51-26
12%
45
выше 26
22%
84
Всього голосів : 385
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 14:24

  tobias написав:Вийшов з євро по 28.95. Чекати 29 не став. Хоча вчора пенсіонери в Києві брали по €100, €200.


на сейчас берут по 29,25/30

https://obmenka24.kiev.ua/
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 14:24

TylerTruman_
Ще вчора в голові крутилась цифра 25,25 як рівень відкату...
Але, якщо проходимо 25,75 то відміняється.
twin
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 14:27

сейчас карантин как катализатор, наличку отвервет от межбанка на 1грн минимум вверх
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 14:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

komp написав:
Единственно что известно - Уманский слов не добирал.


Не иначе опять папередники виноваты
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 14:29

  prosecutor написав:Харьков продажа 26.7

могу по 2660 продать
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/ телега t.me/kurskharkov
kharkov_val
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 14:29

  stryzhko написав:
Moneta написав:миняйло дружно 26.1-26.15 "на себя"

Новини про карантин в столиці теж підігрівають, наближаємося до давно забутих +1грн з відривом від міжбанку.


на улице нет своего деда Яши поливающего из брандспоита по 25.7

украинцы и по 26.5 купятт, главное нерезов отоварить по скидке.
Востаннє редагувалось Moneta в Сер 11 бер, 2020 14:30, всього редагувалось 1 раз.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 14:31

  Faceless написав:Оптимист, поржал :mrgreen:

Он воно як виходить. То що маємо, що 3/4 населення України - Оптимісти. Цитата:" человек оптимист по жизни, живет в своем мирке"
А хто ж буде Реалістом та закатавши рукави буде працювати та діяти із розумом навіть коли не хочеться та коли важко, та коли рішення непопулярне, але його треба зробити? Навіть коли ці "Оптимісти" будуть пищати як миші на кораблі який іде на дно (я про співпрацю із МВФ, про Закон про Приват, про реформу Суду, медреформу, обіцянки бути реформатором, а не дбати про рейтинг і т.п.)
Чомусь раптом згадав анекдот про суд та пояснення підсудного про Оптиміст йоб... ть :-)
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 14:31

В Киеве уже 26.25 наборы, кто хотел сливаться?
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 14:33

  kharkov_val написав:
  prosecutor написав:Харьков продажа 26.7

могу по 2660 продать


Спасибо.Уже купил на районе. Салтовка.
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 14:35

  Expert100500 написав:
  proftpd66 написав:Поменял через газо коптилку 4к евро по 28.7 и ещё 1-2 к хочу поменять по 29 :)

Я дурак или нет ? :)


ви учасник лотереї, як і всі українці нині за виключенням однокласників Зеленського і кумів Єрмака. Жоден супер аналітик з сімома п'ядями во лбу не зможе спрогнозувати курс, який формується на основі корупційних звязків уряду з нерезидентами та олігархами

Верно.Почувствуйте себя заложниками.
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