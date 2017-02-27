я бы на их месте справки покупал, чтобы неразрывные депо разорвать.
типа, тёща любимая заболела неизлечимо и приймачкам срочно нужны деньги.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 11 бер, 2020 14:38
я бы на их месте справки покупал, чтобы неразрывные депо разорвать.
типа, тёща любимая заболела неизлечимо и приймачкам срочно нужны деньги.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Сер 11 бер, 2020 14:38
Додано: Сер 11 бер, 2020 14:40
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Ех, було ж бажання в понеділок закупитися в Альфі ще й кредитними на півфонда та сталевих нервів не вистачило)) Вже був би в плюсі, ще й грейс 2 місяці в подарунок. Бігти в метро по гречку й сіль чи по пару макбуків?))
Додано: Сер 11 бер, 2020 14:40
Завтра заседание по поводу учётной ставки.
Мой прогноз оставят 11%
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Сер 11 бер, 2020 14:42
Додано: Сер 11 бер, 2020 14:45
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Та й Альфа по 26.0 ще роздає, якщо вільна гривня не в шестизначних сумах))
Додано: Сер 11 бер, 2020 14:46
Re: Валютный рынок в контексте ДС
до 200 человек можно собираться по карантинному уставу
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Сер 11 бер, 2020 14:46
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Я это к тому, что карточка привата есть у всех, терминалы повсюду, кроме грухого села, зачем в обменку бежать и переплачивать, а потом на форуме отписываться.
Востаннє редагувалось Zebra в Сер 11 бер, 2020 14:47, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 11 бер, 2020 14:47
Додано: Сер 11 бер, 2020 14:47
Одна из прелестей олигархов.
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