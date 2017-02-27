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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 421142124213421442154216>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5.3 5 385
ниже 23
6%
22
23.01-23.50
7%
28
23.51-24.0
9%
36
24.01-24.5
15%
57
24.51-25.0
12%
47
25.01-25.5
17%
66
25.51-26
12%
45
выше 26
22%
84
Всього голосів : 385
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 14:38

  Moneta написав:украинцы и 26.5 купят

я бы на их месте справки покупал, чтобы неразрывные депо разорвать.
типа, тёща любимая заболела неизлечимо и приймачкам срочно нужны деньги.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 14:38

  prosecutor написав:
  kharkov_val написав:
  prosecutor написав:Харьков продажа 26.7

могу по 2660 продать


Спасибо.Уже купил на районе. Салтовка.

В приват24 по 26.25 можно взять +0.5% если надо сразу обналичить через карту для выплат. Уж не будьте полными аленями, коль читаете форум.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 14:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

prosecutor написав:Харьков продажа 26.7
Ех, було ж бажання в понеділок закупитися в Альфі ще й кредитними на півфонда та сталевих нервів не вистачило)) Вже був би в плюсі, ще й грейс 2 місяці в подарунок. Бігти в метро по гречку й сіль чи по пару макбуків?))
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 14:40

Завтра заседание по поводу учётной ставки.
Мой прогноз оставят 11%
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 14:42

  Zebra написав:В приват24 по 26.25 можно взять +0.5% если надо сразу обналичить через карту для выплат. Уж не будьте полными аленями, коль читаете форум.

В "Тазике" и "Алле" можно по 25.85 и 26.00 еще взять. Вопрос - работают ли, наливают ли. Или уже "технический перерыв". :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 14:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Zebra написав:В приват24 по 26.25 можно взять +0.5% если надо сразу обналичить через карту для выплат. Уж не будьте полными аленями, коль читаете форум.

Та й Альфа по 26.0 ще роздає, якщо вільна гривня не в шестизначних сумах))
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 14:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  asti написав:Завтра заседание по поводу учётной ставки.
до 200 человек можно собираться по карантинному уставу :D
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 14:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Я это к тому, что карточка привата есть у всех, терминалы повсюду, кроме грухого села, зачем в обменку бежать и переплачивать, а потом на форуме отписываться.
Востаннє редагувалось Zebra в Сер 11 бер, 2020 14:47, всього редагувалось 1 раз.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 14:47

  asti написав:Завтра заседание по поводу учётной ставки.
Мой прогноз оставят 11%

Думаю что оставят.
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 14:47

  jump написав:Ахметов продає Західній Україні електроенергію на 75% дорожче ніж Словаччині
https://www.epravda.com.ua/news/2020/03/11/657909/

Одна из прелестей олигархов.
goldfinger
 
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