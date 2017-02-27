|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 11 бер, 2020 14:51
asti написав:
Я одного не могу понять, зачем было сливать вчера 270 мио по 25,20 - 25,30, чтобы дать сегодня курсу вырасти до 25,70 ?!
Невольно напрашивается вывод, что таки дают выйти своим по хорошему курсу!
Слепому видно.
-
goldfinger
-
-
- Повідомлень: 116
- З нами з: 24.03.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 54 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 11 бер, 2020 14:53
tobias написав:
Вийшов з євро по 28.95. Чекати 29 не став. Хоча вчора пенсіонери в Києві брали по €100, €200.
Хороший признак,что процесс пошел.
-
goldfinger
-
-
- Повідомлень: 116
- З нами з: 24.03.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 54 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 11 бер, 2020 14:54
kharkov_val написав: prosecutor написав:
Харьков продажа 26.7
могу по 2660 продать
Демпенгую, отдам по 26.50!
-
Captain Obvious
-
-
- Повідомлень: 1236
- З нами з: 05.11.10
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 328 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 11 бер, 2020 14:55
yuri_m написав:
Вопрос - работают ли, наливают ли. Или уже "технический перерыв".
Працюють, чому б і ні. На міжбанку купують по 25,75, можуть спокійно продавати по 26. Коли міжбанк на відпочинку, то можуть стати на "перерыв" або +1грн до міжбанку додадуть і підуть відпочивати до завтра.
-
stryzhko
-
-
- Повідомлень: 884
- З нами з: 04.10.16
- Подякував: 217 раз.
- Подякували: 157 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 11 бер, 2020 14:56
Тут думать на карантин закрываться,а они о прекрасном.
-
goldfinger
-
-
- Повідомлень: 116
- З нами з: 24.03.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 54 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 11 бер, 2020 14:58
yuri_m написав: Zebra написав:
В приват24 по 26.25 можно взять +0.5% если надо сразу обналичить через карту для выплат. Уж не будьте полными аленями, коль читаете форум.
В "Тазике" и "Алле" можно по 25.85 и 26.00 еще взять. Вопрос - работают ли, наливают ли. Или уже "технический перерыв".
Взял по 25,6!!
У подруги, которая хотела сдать.
100 баксов
-
alex_dvornichenko
-
-
- Повідомлень: 226
- З нами з: 10.10.12
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 49 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 11 бер, 2020 14:58
twin написав:TylerTruman_
Ще вчора в голові крутилась цифра 25,25
як рівень відкату...
Але, якщо проходимо 25,75 то відміняється.
десь так в р-ні 20го числа протестувати зверху зону 25-25,25
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
-
TylerTruman_
-
-
- Повідомлень: 650
- З нами з: 11.06.15
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 87 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 11 бер, 2020 14:58
Zebra Зразу обналічить не вийде. Валюту попередньо потрібно замовити.
-
овен
-
-
- Повідомлень: 5
- З нами з: 17.05.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 11 бер, 2020 14:59
BenDover написав:
Премьер-министр Денис Шмыгаль в ближайшее время отправится в США для переговоров с представителями Международного валютного фонда.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Bloomberg, передает Офис президента 10 марта.
Со слов гаранта, Уманский и Шмыгаль выступают за скорейшее подписание нового меморандума с МВФ, поэтому торопятся поехать в США на переговоры.
Как вы думаете почему такая спешка с поездкой? То МВФ к нам ездили-ездили, пороги отбивали-отбивали, а мы пальцы веером. Ревальвация, все дела. МВФ не нужен, есть долларовые нерезиденты. А как петух клюнул - гарант мухой летит в США. Неужели ещё кто-то думает, что курс отыграет назад? Он отыграет, но только после того, когда зайдут деньги МВФ.
То-то сам зе в Америку к Трампу хочет,видать на корпоратив,там же долларами платят,...спасать страну.
-
goldfinger
-
-
- Повідомлень: 116
- З нами з: 24.03.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 54 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 11 бер, 2020 15:00
stryzhko написав:
prosecutor написав:Харьков продажа 26.7
Ех, було ж бажання в понеділок закупитися в Альфі ще й кредитними на півфонда та сталевих нервів не вистачило)) Вже був би в плюсі, ще й грейс 2 місяці в подарунок. Бігти в метро по гречку й сіль чи по пару макбуків?))
А відсоток з зняття готівки?
-
twin
-
-
- Повідомлень: 3287
- З нами з: 19.01.09
- Подякував: 32 раз.
- Подякували: 150 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|17028
|2142028
|
Сер 11 бер, 2020 11:41
Zebra
|
|6825
|1522963
|
Вів 10 бер, 2020 12:08
ЛОБ
|
|31
|1355
|
Чет 20 лют, 2020 19:05
sesk
|