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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 42124213421442154216>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5.3 5 385
ниже 23
6%
22
23.01-23.50
7%
28
23.51-24.0
9%
36
24.01-24.5
15%
57
24.51-25.0
12%
47
25.01-25.5
17%
66
25.51-26
12%
45
выше 26
22%
84
Всього голосів : 385
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 14:51

  asti написав:Я одного не могу понять, зачем было сливать вчера 270 мио по 25,20 - 25,30, чтобы дать сегодня курсу вырасти до 25,70 ?!
Невольно напрашивается вывод, что таки дают выйти своим по хорошему курсу!

Слепому видно.
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 14:53

  tobias написав:Вийшов з євро по 28.95. Чекати 29 не став. Хоча вчора пенсіонери в Києві брали по €100, €200.

Хороший признак,что процесс пошел.
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 14:54

  kharkov_val написав:
  prosecutor написав:Харьков продажа 26.7

могу по 2660 продать

Демпенгую, отдам по 26.50!
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 14:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

yuri_m написав:Вопрос - работают ли, наливают ли. Или уже "технический перерыв". :mrgreen:

Працюють, чому б і ні. На міжбанку купують по 25,75, можуть спокійно продавати по 26. Коли міжбанк на відпочинку, то можуть стати на "перерыв" або +1грн до міжбанку додадуть і підуть відпочивати до завтра.
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 14:56

  change_pm написав:Дожились...

Sport Life попереджає про зміну цін на абонементи через падіння гривні Більше читайте тут: https://tsn.ua/ukrayina/sport-life-pope ... 05928.html

Тут думать на карантин закрываться,а они о прекрасном.
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 14:58

  yuri_m написав:
  Zebra написав:В приват24 по 26.25 можно взять +0.5% если надо сразу обналичить через карту для выплат. Уж не будьте полными аленями, коль читаете форум.

В "Тазике" и "Алле" можно по 25.85 и 26.00 еще взять. Вопрос - работают ли, наливают ли. Или уже "технический перерыв". :mrgreen:

Взял по 25,6!!
У подруги, которая хотела сдать.
100 баксов :lol: :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 14:58

  twin написав:TylerTruman_
Ще вчора в голові крутилась цифра 25,25 як рівень відкату...
Але, якщо проходимо 25,75 то відміняється.

десь так в р-ні 20го числа протестувати зверху зону 25-25,25 :wink:
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 14:58

Zebra Зразу обналічить не вийде. Валюту попередньо потрібно замовити.
овен
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 14:59

  BenDover написав:
Премьер-министр Денис Шмыгаль в ближайшее время отправится в США для переговоров с представителями Международного валютного фонда.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Bloomberg, передает Офис президента 10 марта.

Со слов гаранта, Уманский и Шмыгаль выступают за скорейшее подписание нового меморандума с МВФ, поэтому торопятся поехать в США на переговоры.


Как вы думаете почему такая спешка с поездкой? То МВФ к нам ездили-ездили, пороги отбивали-отбивали, а мы пальцы веером. Ревальвация, все дела. МВФ не нужен, есть долларовые нерезиденты. А как петух клюнул - гарант мухой летит в США. Неужели ещё кто-то думает, что курс отыграет назад? Он отыграет, но только после того, когда зайдут деньги МВФ.

То-то сам зе в Америку к Трампу хочет,видать на корпоратив,там же долларами платят,...спасать страну.
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 15:00

  stryzhko написав:
prosecutor написав:Харьков продажа 26.7
Ех, було ж бажання в понеділок закупитися в Альфі ще й кредитними на півфонда та сталевих нервів не вистачило)) Вже був би в плюсі, ще й грейс 2 місяці в подарунок. Бігти в метро по гречку й сіль чи по пару макбуків?))

А відсоток з зняття готівки?
twin
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