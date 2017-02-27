Друзья, а у кого была инфа по держателям ОВГЗ? Хотелось бы посмотреть данные по коммерческим банкам. Общественный интерес вызывает объем долга на руках нерезидентов, но это ведь довольно таки умозрительная оценка - сбросить сейчас захотят не только нерезы, но и украинские держатели-спекулянты, в том числе (и в основном) банки. Государственные вряд ли будут играть против гривны, но коммерческим ничего не мешает с учетом вызовов времени. Все равно это игра в музыкальные стулья, и валюты всем не хватит. Так что шатать лодку будут и те, кто в ней сам находится... Так было в 2008-м, так было в 2014-м, поэтому и сегодня это логично предполагать
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 11 бер, 2020 15:02, всього редагувалось 1 раз.
В 2019 году на обслуживание и обеспечение деятельности президента Украины потратили почти 905 миллионов гривен из государственного бюджета, а в 2020-м на эти нужды заложено 916 млн грн. Об этом со ссылкой на информацию Государственного управления делами пишут Украинские новости.
При этом в проекте бюджета на 2020 год изначально расходы на президента увеличивались на 4% — до 987 млн грн. Однако сам глава государства Владимир Зеленский пообещал, что повышения не будет, поэтому в итоге Госуправление делами утвердило сумму в размере 916 млн грн. Это на 3% меньше, чем в 2019 году.
Впрочем, на 2019 год расходы на обеспечения деятельности президента были утверждены в размере 945 млн грн, а по факту из них потратили только 904,8 млн грн. Это примерно на 11 млн грн меньше, чем сумма, запланированная на 2020 год.
По сравнению с фактически потраченной в 2019 году суммой, в 2020 наибольшее повышение расходов запланировано на заграничные визиты Зеленского и его делегации — с 41,2 млн грн до 79,1 млн грн, а также на содержание государственных резиденций — со 108,9 млн грн до 120,1 млн грн.
Сокращение расходов запланировано на президентский автотранспорт — со 153 млн до 128,8 млн грн, а также на обеспечение функционирования государственного авиационного предприятия “Украина” — с 223,8 млн до 206,2 млн грн.
Финансирование остальных нужд в 2020 году предусмотрено примерно на том же уровне, что и в 2019 году.
Напомним, в конце прошлого года оказалось, что расходы на содержание Офиса президента и деятельность главы государства за 5 месяцев каденции президента Украины Владимира Зеленского составили 353 миллиона гривен, что на 27 млн дороже, чем содержание Администрации президента при его предшественнике Петре Порошенко.
Юрий,Хм...вероятность такого развития событий есть,полагаю %10. Если объединить обе мысли,то было бы неплохо втарить по 23 (земля в иллюминаторе,как последний акт дрыгания клоуна),но до этого надо хорошо слиться.Сейчас в мире правит страх и если когда-нибудь увидим курс на 23х,то до этого сходим высоко,насколько,хз,может и до 54.
Ех, було ж бажання в понеділок закупитися в Альфі ще й кредитними на півфонда та сталевих нервів не вистачило)) Вже був би в плюсі, ще й грейс 2 місяці в подарунок. Бігти в метро по гречку й сіль чи по пару макбуків?))
А відсоток з зняття готівки?
4% , я вот думаю перекредитоваться на 4 месяца за 6 % или нет но у меня еще есть время месяц подумать
Премьер-министр Денис Шмыгаль в ближайшее время отправится в США для переговоров с представителями Международного валютного фонда.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Bloomberg, передает Офис президента 10 марта.
Со слов гаранта, Уманский и Шмыгаль выступают за скорейшее подписание нового меморандума с МВФ, поэтому торопятся поехать в США на переговоры.
Как вы думаете почему такая спешка с поездкой? То МВФ к нам ездили-ездили, пороги отбивали-отбивали, а мы пальцы веером. Ревальвация, все дела. МВФ не нужен, есть долларовые нерезиденты. А как петух клюнул - гарант мухой летит в США. Неужели ещё кто-то думает, что курс отыграет назад? Он отыграет, но только после того, когда зайдут деньги МВФ.
То-то сам зе в Америку к Трампу хочет,видать на корпоратив,там же долларами платят,...спасать страну.
Здравствуйте .
Еще ему надо с собой прихватить "долярчика "... Чтобы кто то все время визжал "зробымо их разом ",будет весна- будем садить "
Они ведь спасены . Депо удачно пристроили ...
Но будет откат , СИЛЬНЫЙ ...на 18-20 за доллар... Спешу поддержать !
"Спрос на валюту стимулируют не только валютные покупки иностранных держателей ОВГЗ, выводящих капиталы из наших бумаг, а также население (покупки банками валюты под кассы), но уже и украинский бизнес. Импортеры стараются купить доллар оперативнее, и скорее отправить по контрактам. Наперед сделать предоплату. Ведь все понимают, что валюта продолжит дорожать", - объяснил "Стране" настроения на рынке финансовый аналитик Василий Невмержицкий.
Говорят, что предприятия стараются максимально экономить имеющуюся валюту, и покупать новую. Потому активно вымывают гривну со своих счетов.
"Доллар держат (не продают) и люди, и бизнес. Все ждут его дальнейшего валютного подорожания, потому так ведут себя. Физлица даже кредиты стали активнее брать, только бы не менять доллар. Бизнес же уже начал прикидывать возможные убытки от введения карантина. Введение карантина в Киеве, о котором заявил сегодня мер, будет давить на экономику в целом и на валютный рынок в частности. Первыми пострадают торговые предприятия и ТРЦ - все они закредитованы банками, и столкнуться с сокращением выручки из-за закрытия. А за ними и остальные производители: и экспортеры, и импортеры", - признал Невмержицкий.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.