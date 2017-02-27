Киев опт:
Долл 26.40/26.90
Евро 29.50/30.00
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 11 бер, 2020 15:31
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Киев опт:
Долл 26.40/26.90
Евро 29.50/30.00
Додано: Сер 11 бер, 2020 15:34
Додано: Сер 11 бер, 2020 15:35
Курс на сейчас:
Харьков 26.25 - 26.60 (утром 25.65 - 25.85),
диапазон курса покупки/продажи: 26.20/26.25 - 26.60/26.70 (опт)
Сумы 26.10 - 26.70 (25.50 - 25.80)
Полтава 26.00 - 26.40 (25.50 - 25.75)
Додано: Сер 11 бер, 2020 15:39
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Тасик и Алла все еще наливают по 25.85 и 26.10
Буиттокадешеведь
Додано: Сер 11 бер, 2020 15:43
yama
Тоді приклад:
В пятницю зняти кр. кошти 20000грн комісія 800грн. На руки 19200грн курс входу беремо 24,80 виходить 774$
на сьогодні здати бачив 26,05*774=20162,70
Гасимо картку 20000грн, профіт 162,70грн
ПС і це я не враховував % за користування...
Додано: Сер 11 бер, 2020 15:44
Уважаемые форумчане!
В связи со скачком курса валюты, обновленная голосовалка!
С ув.
Додано: Сер 11 бер, 2020 15:44
Та нє... Нічого не прогуляли! Зараз гулянка тільки розпочалася! Музики вже б’ють по цимбалах!
А Гончарук як виявилося фартовий пацан! Тепер радіє і спостерігає зі сторони за цим дурдомом!
Додано: Сер 11 бер, 2020 15:44
Re: Валютный рынок в контексте ДС
26,20 сливать часть или еще подождать?
Додано: Сер 11 бер, 2020 15:46
После таких финтов банки, как правило, обнуляют кредитный лимит.
Додано: Сер 11 бер, 2020 15:47
надеются, что со сберегательных счетов все откупятся и останутся только заканчивающиеся срочники, с понятным графиком и суммами?
и, типа, на этом фоне произойдёт откат нала и банки спокойно откупят проданное?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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