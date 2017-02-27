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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 42154216421742184219 ... 4221>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.6 5 56
23.01-23.50
0
0
23.51-24.0
0
0
24.01-24.5
2%
1
24.51-25.0
2%
1
25.01-25.5
4%
2
25.51-26.0
11%
6
26.01-26.5
9%
5
26.51-27.0
20%
11
27.01-27.5
14%
8
27.51-28.0
11%
6
выше 28
29%
16
Всього голосів : 56
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 15:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Киев опт:
Долл 26.40/26.90
Евро 29.50/30.00
Любопытный
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 15:34

  Любопытный написав:Киев опт:
Долл 26.40/26.90
Евро 29.50/30.00

Днепр.
Актуальный курс на 15-30:

$:26.40/27.00
€:29.30/30.50
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 15:35

Курс на сейчас:

Харьков 26.25 - 26.60 (утром 25.65 - 25.85),
диапазон курса покупки/продажи: 26.20/26.25 - 26.60/26.70 (опт)

Сумы 26.10 - 26.70 (25.50 - 25.80)
Полтава 26.00 - 26.40 (25.50 - 25.75)
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 15:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Тасик и Алла все еще наливают по 25.85 и 26.10
Буиттокадешеведь
kopetanAmeriga
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 15:43

yama
Тоді приклад:
В пятницю зняти кр. кошти 20000грн комісія 800грн. На руки 19200грн курс входу беремо 24,80 виходить 774$
на сьогодні здати бачив 26,05*774=20162,70
Гасимо картку 20000грн, профіт 162,70грн :mrgreen:

ПС і це я не враховував % за користування...
twin
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 15:44

Уважаемые форумчане!
В связи со скачком курса валюты, обновленная голосовалка!

С ув.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 15:44

  slonic32 написав:
  Kravec_5 написав:Если сегодня поднимемся до 27, то готов слить все.


Можливо, ми прогуляли "основну двіжуху".
Фонда в Азії стабілізується. Євро падає.

Та нє... Нічого не прогуляли! Зараз гулянка тільки розпочалася! Музики вже б’ють по цимбалах!
А Гончарук як виявилося фартовий пацан! Тепер радіє і спостерігає зі сторони за цим дурдомом!
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 15:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

26,20 сливать часть или еще подождать?
Andrew_
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 15:46

  twin написав:yama
Тоді приклад:
В пятницю зняти кр. кошти 20000грн комісія 800грн. На руки 19200грн курс входу беремо 24,80 виходить 774$
на сьогодні здати бачив 26,05*774=20162,70
Гасимо картку 20000грн, профіт 162,70грн :mrgreen:

ПС і це я не враховував % за користування...


После таких финтов банки, как правило, обнуляют кредитный лимит.
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 15:47

  kopetanAmeriga написав:Тасик и Алла все еще наливают по 25.85 и 26.10

надеются, что со сберегательных счетов все откупятся и останутся только заканчивающиеся срочники, с понятным графиком и суммами?
и, типа, на этом фоне произойдёт откат нала и банки спокойно откупят проданное?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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