Додано: Сер 11 бер, 2020 15:59

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю

Починає діяти з..............11.03.2020...........12.03.2020

дата розрахунку.............10.03.2020...........11.03.2020

Євро................................28,7916................29,0499

Долар США......................25,3135................25,624

После полудня доллар прибавил еще 4 копейки.

Открылись на 16 копеек выше вчерашнего закрытия. Начались торги спокойно, за первые 45 минут прибавили всего полкопейки. Потом за 20 минут выросли на 3 копейки, и снова наступило затишье с легкой склонность к росту. К 12 прибавили еще 3 копейки. Можно с уверенность сказать, что НБУ в торгах участвует, но есть ощущение, что сегодня ему немного легче.

После 12 рост продолжился и даже немного усилился. До 13 выросли на 8 копеек. После этого час простояли без движения. Война войной, а обед по расписанию. После обеда приподнялись еще на 4 копейки и снова стабилизировались. Незадолго до времени фиксации официального курса расширили спред на копейку вниз. Это может означать, что рынок наелся.

Официальный курс встретили котировками 25.7100 - 25.7400. За день выросли на 18.5 копеек относительно открытия и на 34.5 копейки относительно вчерашнего закрытия.



Этот день в истории:

2019 - 26.3120 (-7) -69

2018 - 26.0940 (-25) -47



2017 - 26.8102 (-9)

2016 - 25.8451 (+33)