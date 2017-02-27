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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 421642174218421942204221>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.6 5 57
23.01-23.50
0
0
23.51-24.0
0
0
24.01-24.5
2%
1
24.51-25.0
2%
1
25.01-25.5
4%
2
25.51-26.0
11%
6
26.01-26.5
9%
5
26.51-27.0
21%
12
27.01-27.5
14%
8
27.51-28.0
11%
6
выше 28
28%
16
Всього голосів : 57
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 15:48

  Andrew_ написав:26,20 сливать часть или еще подождать?

Если есть в городе такие приемы - я бы начал не спеша.
В Одессе пока такого нет.
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 15:51

  Investor_33 написав:Эй, всепропальщики ...По состоянию на 6 марта 2020 года в Государственный бюджет страны поступило 135,2 млрд гривен, что на 22,6 млрд гривен больше, чем было по состоянию на 28 февраля.
https://nominal.com.ua/v-gosudarstvenny ... lrd-griven
Т.е. задача по смене премьера выполнена и за 1 неделю марта собрали 20% от январь+февраль ..) так гляди и минус ВВП января сменится на хороши плюс по 1кв2020 ))) :mrgreen:

Ну да, ну да... Тут головне - «так і гляді»... Поки очі не вилізуть!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 15:56

а кто знает сколько НБУ за сегодня уже успел налить на МБ ?
вчера под четверть ярда :oops:
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 15:57

  Investor_33 написав:Эй, всепропальщики ...По состоянию на 6 марта 2020 года в Государственный бюджет страны поступило 135,2 млрд гривен, что на 22,6 млрд гривен больше, чем было по состоянию на 28 февраля.
https://nominal.com.ua/v-gosudarstvenny ... lrd-griven
Т.е. задача по смене премьера выполнена и за 1 неделю марта собрали 20% от январь+февраль ..) так гляди и минус ВВП января сменится на хороши плюс по 1кв2020 ))) :mrgreen:

всё просто: поджимает срок уплаты налога на прибыль( до 10 марта), потому и пошли платежи в бюджет. Тот же Нафтогаз сливал для этого валюту
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 15:57

  Yuri_T написав:
  kopetanAmeriga написав:Тасик и Алла все еще наливают по 25.85 и 26.10

надеются, что со сберегательных счетов все откупятся и останутся только заканчивающиеся срочники, с понятным графиком и суммами?
и, типа, на этом фоне произойдёт откат нала и банки спокойно откупят проданное?

Врядли :D похоже просто слоупочат.
ЗЫ: У обоих банков банкоматы с кэш-ином, пихай в них пресс бумаги скок хош :mrgreen:
На крайняк есть касса, через которую тож можно вагон бумаги на карту закинуть.
Буиттокадешеведь
kopetanAmeriga
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 15:57

  Vitalych-new написав:а кто знает сколько НБУ за сегодня уже успел налить на МБ ?
вчера под четверть ярда :oops:

нбу может еще выйти в 16.00 и сливать нужным по 25.5
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 15:58

  Alex2006 написав:
  Alex2006 написав:Огромное спасибо Сити банку за новую волну загончика, теперь 10-го числа можно будет еще выгодно слиться :) "Рыжик" в пятницу вечером был ожидаем, возможность постричь оленей на долгих выходных никто упускать не хочет, но вот благодаря Сити рост вышел намного больше ожидаемого :) Ну и теперь вся надежда на оленей, чтобы они добротно затарились баксом до вторника и помогли открыть МБ во вторник на более высоких уровнях)

Ура, спасибо сити банку и оленям выходного дня!) Сегодня солью еще 2к :)
Не забываем читать мою подпись, снова актуально :)

Як ви там?!?! Ну нічьо - нічьо... Ви мужайтесь! Всяке в житті трапляється! Мої вам співчуття! Коли ідеали рушаться це важко, але шо поробиш - таке життя! Ви в середині тунелю, а попереду світло, ви думаєте шо то вихід, а то зустрічний потяг і ви зі своєю половиною пачки, яку ви так радісно зливали майже в он-лайн етері! А могли ж просто порвати і викинути!
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 15:59

  alex_2013 написав:
  twin написав:yama
Тоді приклад:
В пятницю зняти кр. кошти 20000грн комісія 800грн. На руки 19200грн курс входу беремо 24,80 виходить 774$
на сьогодні здати бачив 26,05*774=20162,70
Гасимо картку 20000грн, профіт 162,70грн :mrgreen:

ПС і це я не враховував % за користування...


После таких финтов банки, как правило, обнуляют кредитный лимит.

Банкам нравится, когда клиенты платят комиссии
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 15:59

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............11.03.2020...........12.03.2020
дата розрахунку.............10.03.2020...........11.03.2020
Євро................................28,7916................29,0499
Долар США......................25,3135................25,624
После полудня доллар прибавил еще 4 копейки.
Открылись на 16 копеек выше вчерашнего закрытия. Начались торги спокойно, за первые 45 минут прибавили всего полкопейки. Потом за 20 минут выросли на 3 копейки, и снова наступило затишье с легкой склонность к росту. К 12 прибавили еще 3 копейки. Можно с уверенность сказать, что НБУ в торгах участвует, но есть ощущение, что сегодня ему немного легче.
После 12 рост продолжился и даже немного усилился. До 13 выросли на 8 копеек. После этого час простояли без движения. Война войной, а обед по расписанию. После обеда приподнялись еще на 4 копейки и снова стабилизировались. Незадолго до времени фиксации официального курса расширили спред на копейку вниз. Это может означать, что рынок наелся.
Официальный курс встретили котировками 25.7100 - 25.7400. За день выросли на 18.5 копеек относительно открытия и на 34.5 копейки относительно вчерашнего закрытия.

Этот день в истории:
2019 - 26.3120 (-7) -69
2018 - 26.0940 (-25) -47

2017 - 26.8102 (-9)
2016 - 25.8451 (+33)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 16:00

  kopetanAmeriga написав:ЗЫ: У обоих банков банкоматы с кэш-ином, пихай в них пресс бумаги скок хош :mrgreen:
На крайняк есть касса, через которую тож можно вагон бумаги на карту закинуть.

у Аллы эти банкоматы больше 15000/день не принимают.
да и снятие с валютных карт не каждый раз бесплатное
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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