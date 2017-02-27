Investor_33 написав:Эй, всепропальщики ...По состоянию на 6 марта 2020 года в Государственный бюджет страны поступило 135,2 млрд гривен, что на 22,6 млрд гривен больше, чем было по состоянию на 28 февраля. https://nominal.com.ua/v-gosudarstvenny ... lrd-griven Т.е. задача по смене премьера выполнена и за 1 неделю марта собрали 20% от январь+февраль ..) так гляди и минус ВВП января сменится на хороши плюс по 1кв2020 )))
Ну да, ну да... Тут головне - «так і гляді»... Поки очі не вилізуть!
Investor_33 написав:Эй, всепропальщики ...По состоянию на 6 марта 2020 года в Государственный бюджет страны поступило 135,2 млрд гривен, что на 22,6 млрд гривен больше, чем было по состоянию на 28 февраля. https://nominal.com.ua/v-gosudarstvenny ... lrd-griven Т.е. задача по смене премьера выполнена и за 1 неделю марта собрали 20% от январь+февраль ..) так гляди и минус ВВП января сменится на хороши плюс по 1кв2020 )))
всё просто: поджимает срок уплаты налога на прибыль( до 10 марта), потому и пошли платежи в бюджет. Тот же Нафтогаз сливал для этого валюту
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
kopetanAmeriga написав:Тасик и Алла все еще наливают по 25.85 и 26.10
надеются, что со сберегательных счетов все откупятся и останутся только заканчивающиеся срочники, с понятным графиком и суммами? и, типа, на этом фоне произойдёт откат нала и банки спокойно откупят проданное?
Врядли похоже просто слоупочат. ЗЫ: У обоих банков банкоматы с кэш-ином, пихай в них пресс бумаги скок хош На крайняк есть касса, через которую тож можно вагон бумаги на карту закинуть.
Alex2006 написав:Огромное спасибо Сити банку за новую волну загончика, теперь 10-го числа можно будет еще выгодно слиться "Рыжик" в пятницу вечером был ожидаем, возможность постричь оленей на долгих выходных никто упускать не хочет, но вот благодаря Сити рост вышел намного больше ожидаемого Ну и теперь вся надежда на оленей, чтобы они добротно затарились баксом до вторника и помогли открыть МБ во вторник на более высоких уровнях)
Ура, спасибо сити банку и оленям выходного дня!) Сегодня солью еще 2к Не забываем читать мою подпись, снова актуально
Як ви там?!?! Ну нічьо - нічьо... Ви мужайтесь! Всяке в житті трапляється! Мої вам співчуття! Коли ідеали рушаться це важко, але шо поробиш - таке життя! Ви в середині тунелю, а попереду світло, ви думаєте шо то вихід, а то зустрічний потяг і ви зі своєю половиною пачки, яку ви так радісно зливали майже в он-лайн етері! А могли ж просто порвати і викинути!
twin написав:yama Тоді приклад: В пятницю зняти кр. кошти 20000грн комісія 800грн. На руки 19200грн курс входу беремо 24,80 виходить 774$ на сьогодні здати бачив 26,05*774=20162,70 Гасимо картку 20000грн, профіт 162,70грн
ПС і це я не враховував % за користування...
После таких финтов банки, как правило, обнуляют кредитный лимит.
Банкам нравится, когда клиенты платят комиссии
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з..............11.03.2020...........12.03.2020 дата розрахунку.............10.03.2020...........11.03.2020 Євро................................28,7916................29,0499 Долар США......................25,3135................25,624 После полудня доллар прибавил еще 4 копейки. Открылись на 16 копеек выше вчерашнего закрытия. Начались торги спокойно, за первые 45 минут прибавили всего полкопейки. Потом за 20 минут выросли на 3 копейки, и снова наступило затишье с легкой склонность к росту. К 12 прибавили еще 3 копейки. Можно с уверенность сказать, что НБУ в торгах участвует, но есть ощущение, что сегодня ему немного легче. После 12 рост продолжился и даже немного усилился. До 13 выросли на 8 копеек. После этого час простояли без движения. Война войной, а обед по расписанию. После обеда приподнялись еще на 4 копейки и снова стабилизировались. Незадолго до времени фиксации официального курса расширили спред на копейку вниз. Это может означать, что рынок наелся. Официальный курс встретили котировками 25.7100 - 25.7400. За день выросли на 18.5 копеек относительно открытия и на 34.5 копейки относительно вчерашнего закрытия.
Этот день в истории: 2019 - 26.3120 (-7) -69 2018 - 26.0940 (-25) -47