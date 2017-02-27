Додано: Сер 11 бер, 2020 16:13

А Гончарук як виявилося фартовий пацан! Тепер радіє і спостерігає зі сторони за цим дурдомом!

Вообще то, именно Гончарук с его "экономической политикой" и есть одна из Причин происходящего!Но вопросы, конечно, к Зеленскому.Или хотите сказать, что не Зеленский набирал "маладых рефарматарав"?Ну да, возможно Петр Порошенко ему их "посоветовал", ну... "по дружески"!Но ведь Зеленский, как бы должен уметь "играть в шахматы" а не только заученные роли?То, что в 2020-м разразится новый "мировой финансовый кризис", даже "собака Павлова" знала! Везде об этом писали и приводили доводы...То, что США - перешли к циклам снижения ставок и пр., ну и ты-ды.Вообщем, если Зеленский не понимал, что в Мире назревает "пушистый зверь" и это без короновируса, то это ну очень странно...При этом, проводилась Ревальвация гривни, зажималось производство и душили предпринимателей!А вот интересно, кого теперь будут душить?самих себя?И ГДЕ ответственность?Напремьерил пролем и тихо "ушел в отставку".Прикольная страна! Нет никакой ответственности!Пришел, развалил, набил карманы и уехал на моря, отдыхать и с лохов смеяться...Прогнозы строить не буду, т.к. с таким состоянием производства и зависимости от Импорта(без которого кирдык), ну... это как говорить о возможном выздоровлении онко больному на последней стадии, после инсульта и удаления почки...Нет, ну шансы есть, если Европа согласиться нас оккупировать и взять на содержание, вот только она на это не пойдёт.