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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 42174218421942204221>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.6 5 58
23.01-23.50
0
0
23.51-24.0
0
0
24.01-24.5
2%
1
24.51-25.0
2%
1
25.01-25.5
3%
2
25.51-26.0
10%
6
26.01-26.5
9%
5
26.51-27.0
22%
13
27.01-27.5
14%
8
27.51-28.0
10%
6
выше 28
28%
16
Всього голосів : 58
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 16:06

  PS4 написав:
  Vitalych-new написав:а кто знает сколько НБУ за сегодня уже успел налить на МБ ?
вчера под четверть ярда :oops:

нбу может еще выйти в 16.00 и сливать нужным по 25.5

200 000 000
Нацбанк с самого утра старался сдерживать подорожание доллара, и активно продавал доллар из своих золотовалютных резервов. $100 млн регулятор продал за первый час работы межбанка, и еще $100 млн сразу после 11 часов.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 16:09

Введения карантина в Киеве мером, и Кабмином по всей Украине дает возможность НБУ отстоять завтрашнее повышение учетной ставки (если оно будет)

Повышение на 2% считаю будет адекватной мерой сложившийся ситуации.

Так-же считаю что НБУ, надо обьявить о возможности пересмотра денежно-кредитной политики в любой момент при наступлении чрезвычайных событий.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 16:13

Qwerty
А Гончарук як виявилося фартовий пацан! Тепер радіє і спостерігає зі сторони за цим дурдомом!


Вообще то, именно Гончарук с его "экономической политикой" и есть одна из Причин происходящего!
Но вопросы, конечно, к Зеленскому.

Или хотите сказать, что не Зеленский набирал "маладых рефарматарав"?
Ну да, возможно Петр Порошенко ему их "посоветовал", ну... "по дружески"!
Но ведь Зеленский, как бы должен уметь "играть в шахматы" а не только заученные роли?

То, что в 2020-м разразится новый "мировой финансовый кризис", даже "собака Павлова" знала! Везде об этом писали и приводили доводы...
То, что США - перешли к циклам снижения ставок и пр., ну и ты-ды.
Вообщем, если Зеленский не понимал, что в Мире назревает "пушистый зверь" и это без короновируса, то это ну очень странно...
При этом, проводилась Ревальвация гривни, зажималось производство и душили предпринимателей!
А вот интересно, кого теперь будут душить?
самих себя?

И ГДЕ ответственность?
Напремьерил пролем и тихо "ушел в отставку".
Прикольная страна! Нет никакой ответственности!
Пришел, развалил, набил карманы и уехал на моря, отдыхать и с лохов смеяться... :D

Прогнозы строить не буду, т.к. с таким состоянием производства и зависимости от Импорта(без которого кирдык), ну... это как говорить о возможном выздоровлении онко больному на последней стадии, после инсульта и удаления почки... :(
Нет, ну шансы есть, если Европа согласиться нас оккупировать и взять на содержание, вот только она на это не пойдёт. :(
Replay
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 16:14

  zzzzzz написав:Введения карантина в Киеве мером, и Кабмином по всей Украине дает возможность НБУ отстоять завтрашнее повышение учетной ставки (если оно будет)

Повышение на 2% считаю будет адекватной мерой сложившийся ситуации.

Так-же считаю что НБУ, надо обьявить о возможности пересмотра денежно-кредитной политики в любой момент при наступлении чрезвычайных событий.

Вопрос и так назревал, но более удобного случая может и не быть :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 16:19

  zzzzzz написав:Введения карантина в Киеве мером, и Кабмином по всей Украине дает возможность НБУ отстоять завтрашнее повышение учетной ставки (если оно будет)

Повышение на 2% считаю будет адекватной мерой сложившийся ситуации.

Так-же считаю что НБУ, надо обьявить о возможности пересмотра денежно-кредитной политики в любой момент при наступлении чрезвычайных событий.

я думаю что будет +1.5%
PS4
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 16:20

  Yuri_T написав:
  kopetanAmeriga написав:ЗЫ: У обоих банков банкоматы с кэш-ином, пихай в них пресс бумаги скок хош :mrgreen:
На крайняк есть касса, через которую тож можно вагон бумаги на карту закинуть.

у Аллы эти банкоматы больше 15000/день не принимают.
да и снятие с валютных карт не каждый раз бесплатное

Ну, пэрэсичному для себя несколько сотен прикупить такой варик норм.
А чтоб без комисса, тут да, ток 2 раза на месяц без ограничений по сумме, дальше с комиссом.
Буиттокадешеведь
kopetanAmeriga
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 16:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

вообще думаю овгз грн вернуться к своей нормальной ставке 20%-22%
курс будет за 30
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 16:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

twin написав:А відсоток з зняття готівки?

4% 25.1х1.04=26.1 На момент покупка 26.4. Але то все вже теорія-історія))
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 16:27

Коллеги, рекомендуем к просмотру!

Валюта стремительно дорожает. На рынке паника, что происходит?

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С ув.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 16:29

  Serg-ik написав:
  PS4 написав:
  Vitalych-new написав:а кто знает сколько НБУ за сегодня уже успел налить на МБ ?
вчера под четверть ярда :oops:

нбу может еще выйти в 16.00 и сливать нужным по 25.5

200 000 000
Нацбанк с самого утра старался сдерживать подорожание доллара, и активно продавал доллар из своих золотовалютных резервов. $100 млн регулятор продал за первый час работы межбанка, и еще $100 млн сразу после 11 часов.


а подорожаніє - продовжується! :D
Petro2004
 
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