200 000 000
Нацбанк с самого утра старался сдерживать подорожание доллара, и активно продавал доллар из своих золотовалютных резервов. $100 млн регулятор продал за первый час работы межбанка, и еще $100 млн сразу после 11 часов.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 11 бер, 2020 16:06
200 000 000
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Сер 11 бер, 2020 16:09
Введения карантина в Киеве мером, и Кабмином по всей Украине дает возможность НБУ отстоять завтрашнее повышение учетной ставки (если оно будет)
Повышение на 2% считаю будет адекватной мерой сложившийся ситуации.
Так-же считаю что НБУ, надо обьявить о возможности пересмотра денежно-кредитной политики в любой момент при наступлении чрезвычайных событий.
Живите своим умом!
Додано: Сер 11 бер, 2020 16:13
Qwerty
Вообще то, именно Гончарук с его "экономической политикой" и есть одна из Причин происходящего!
Но вопросы, конечно, к Зеленскому.
Или хотите сказать, что не Зеленский набирал "маладых рефарматарав"?
Ну да, возможно Петр Порошенко ему их "посоветовал", ну... "по дружески"!
Но ведь Зеленский, как бы должен уметь "играть в шахматы" а не только заученные роли?
То, что в 2020-м разразится новый "мировой финансовый кризис", даже "собака Павлова" знала! Везде об этом писали и приводили доводы...
То, что США - перешли к циклам снижения ставок и пр., ну и ты-ды.
Вообщем, если Зеленский не понимал, что в Мире назревает "пушистый зверь" и это без короновируса, то это ну очень странно...
При этом, проводилась Ревальвация гривни, зажималось производство и душили предпринимателей!
А вот интересно, кого теперь будут душить?
самих себя?
И ГДЕ ответственность?
Напремьерил пролем и тихо "ушел в отставку".
Прикольная страна! Нет никакой ответственности!
Пришел, развалил, набил карманы и уехал на моря, отдыхать и с лохов смеяться...
Прогнозы строить не буду, т.к. с таким состоянием производства и зависимости от Импорта(без которого кирдык), ну... это как говорить о возможном выздоровлении онко больному на последней стадии, после инсульта и удаления почки...
Нет, ну шансы есть, если Европа согласиться нас оккупировать и взять на содержание, вот только она на это не пойдёт.
Додано: Сер 11 бер, 2020 16:14
Вопрос и так назревал, но более удобного случая может и не быть
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 11 бер, 2020 16:19
я думаю что будет +1.5%
Додано: Сер 11 бер, 2020 16:20
Ну, пэрэсичному для себя несколько сотен прикупить такой варик норм.
А чтоб без комисса, тут да, ток 2 раза на месяц без ограничений по сумме, дальше с комиссом.
Буиттокадешеведь
Додано: Сер 11 бер, 2020 16:22
Re: Валютный рынок в контексте ДС
вообще думаю овгз грн вернуться к своей нормальной ставке 20%-22%
курс будет за 30
Додано: Сер 11 бер, 2020 16:23
Re: Валютный рынок в контексте ДС
4% 25.1х1.04=26.1 На момент покупка 26.4. Але то все вже теорія-історія))
Додано: Сер 11 бер, 2020 16:27
Коллеги, рекомендуем к просмотру!
С ув.
Додано: Сер 11 бер, 2020 16:29
а подорожаніє - продовжується!
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