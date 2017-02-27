zzzzzz написав:Введения карантина в Киеве мером, и Кабмином по всей Украине дает возможность НБУ отстоять завтрашнее повышение учетной ставки (если оно будет)
Повышение на 2% считаю будет адекватной мерой сложившийся ситуации.
Так-же считаю что НБУ, надо обьявить о возможности пересмотра денежно-кредитной политики в любой момент при наступлении чрезвычайных событий.
Якщо на Смолія ще не накопали компромату - то цілком можливо. А головне - логічно. В будь-якому випадку ми побачимо чи НБУ ще досі незалежний. Але тут є питання. Що робити із інфляцією та реальною обліковою ставкою? Чи при такому зростанні курсу інфляція не забариться підрости? А для Зелених наслідок засідання по обліковій ставці патовий. Або нерези продовжують тікати і на фоні короновірусу ми отримуємо долар по 30 а то і по 32 або втримуємо курс в межах 26-27 але ховаємо обіцяне Зеленими кредитування плюс обідняки від населення хто перевклав свої депозити під 10-12% річних. Кредитування у нас і так не було. А в першому варіанті пересічні постраждають суттєво більше. Я за стабільність і за другий варіант і ставку не менше 12,5% Прогноз +1,5%
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
zzzzzz написав:Введения карантина в Киеве мером, и Кабмином по всей Украине дает возможность НБУ отстоять завтрашнее повышение учетной ставки (если оно будет)
Повышение на 2% считаю будет адекватной мерой сложившийся ситуации.
Так-же считаю что НБУ, надо обьявить о возможности пересмотра денежно-кредитной политики в любой момент при наступлении чрезвычайных событий.
Весь мир снижает, а у нас повышение...
Ризики, ризики і ще рас ризики. В таких ситуаціях вони ростуть. Ну і знижують % ті хто позичає. А ті хто позичають (як ми) якраз навпаки, вимушені ставку піднімати. Є альтернатива. Виробляти більше продукції із доданою вартістю. Тоді позичати потрібно буде менше і тоді ми будемо як весь цивілізований світ. А поки що.... Маємо те що маємо...
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
zzzzzz написав:Введения карантина в Киеве мером, и Кабмином по всей Украине дает возможность НБУ отстоять завтрашнее повышение учетной ставки (если оно будет)
Повышение на 2% считаю будет адекватной мерой сложившийся ситуации.
Так-же считаю что НБУ, надо обьявить о возможности пересмотра денежно-кредитной политики в любой момент при наступлении чрезвычайных событий.
Повышение ставки курс не удержит, а лишь растянет девальвацию во времени. А экономику высокая ставка добьет.
Не в нашій країні. Подивіться яка облікова ставка була у нас на протязі 2018 року https://bank.gov.ua/monetary/stages/archive-rish У нас білий та порядний інвестор позичає не в Україні, а закордоном. А ті хто в тіні як правило кредити не віддають. На то вони і в тіні.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!