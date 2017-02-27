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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4218421942204221>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.7 5 59
23.01-23.50
0
0
23.51-24.0
0
0
24.01-24.5
2%
1
24.51-25.0
2%
1
25.01-25.5
3%
2
25.51-26.0
10%
6
26.01-26.5
8%
5
26.51-27.0
22%
13
27.01-27.5
14%
8
27.51-28.0
10%
6
выше 28
29%
17
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 16:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:Повышение на 2% считаю будет адекватной мерой сложившийся ситуации.
А що це змінить?
Філ
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 16:36

  zzzzzz написав:Введения карантина в Киеве мером, и Кабмином по всей Украине дает возможность НБУ отстоять завтрашнее повышение учетной ставки (если оно будет)

Повышение на 2% считаю будет адекватной мерой сложившийся ситуации.

Так-же считаю что НБУ, надо обьявить о возможности пересмотра денежно-кредитной политики в любой момент при наступлении чрезвычайных событий.

Весь мир снижает, а у нас повышение...
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 16:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Replay написав:оянием произво


запомніть кабмін гончарука таким, яким він був!
потім буде що згадати!
Petro2004
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 16:39

  zzzzzz написав:Введения карантина в Киеве мером, и Кабмином по всей Украине дает возможность НБУ отстоять завтрашнее повышение учетной ставки (если оно будет)

Повышение на 2% считаю будет адекватной мерой сложившийся ситуации.

Так-же считаю что НБУ, надо обьявить о возможности пересмотра денежно-кредитной политики в любой момент при наступлении чрезвычайных событий.

Якщо на Смолія ще не накопали компромату - то цілком можливо. А головне - логічно. В будь-якому випадку ми побачимо чи НБУ ще досі незалежний.
Але тут є питання. Що робити із інфляцією та реальною обліковою ставкою? Чи при такому зростанні курсу інфляція не забариться підрости?
А для Зелених наслідок засідання по обліковій ставці патовий. Або нерези продовжують тікати і на фоні короновірусу ми отримуємо долар по 30 а то і по 32 або втримуємо курс в межах 26-27 але ховаємо обіцяне Зеленими кредитування плюс обідняки від населення хто перевклав свої депозити під 10-12% річних. Кредитування у нас і так не було. А в першому варіанті пересічні постраждають суттєво більше.
Я за стабільність і за другий варіант і ставку не менше 12,5%
Прогноз +1,5%
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 16:40

  zzzzzz написав:Введения карантина в Киеве мером, и Кабмином по всей Украине дает возможность НБУ отстоять завтрашнее повышение учетной ставки (если оно будет)

Повышение на 2% считаю будет адекватной мерой сложившийся ситуации.

Так-же считаю что НБУ, надо обьявить о возможности пересмотра денежно-кредитной политики в любой момент при наступлении чрезвычайных событий.

Повышение ставки курс не удержит, а лишь растянет девальвацию во времени. А экономику высокая ставка добьет.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 16:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  UA написав:Повышение ставки курс не удержит, а лишь растянет девальвацию во времени. А экономику высокая ставка добьет.


а деньги как в страну привлекать?
за 9% никто и не шевельнется в нашу сторону ....
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rasmus
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 16:43

  hxbbgaf написав:
  zzzzzz написав:Введения карантина в Киеве мером, и Кабмином по всей Украине дает возможность НБУ отстоять завтрашнее повышение учетной ставки (если оно будет)

Повышение на 2% считаю будет адекватной мерой сложившийся ситуации.

Так-же считаю что НБУ, надо обьявить о возможности пересмотра денежно-кредитной политики в любой момент при наступлении чрезвычайных событий.

Весь мир снижает, а у нас повышение...

Ризики, ризики і ще рас ризики. В таких ситуаціях вони ростуть.
Ну і знижують % ті хто позичає. А ті хто позичають (як ми) якраз навпаки, вимушені ставку піднімати.
Є альтернатива. Виробляти більше продукції із доданою вартістю. Тоді позичати потрібно буде менше і тоді ми будемо як весь цивілізований світ. А поки що.... Маємо те що маємо...
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 16:45

  rasmus написав:
  UA написав:Повышение ставки курс не удержит, а лишь растянет девальвацию во времени. А экономику высокая ставка добьет.


а деньги как в страну привлекать?
за 9% никто и не шевельнется в нашу сторону ....


щось вже ніхто і не згадує про виборчі обіцянки зелених посадити олігархів з конфіскацією майна, і цими грошима покрити всі потреби країни...
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 16:46

  UA написав:
  zzzzzz написав:Введения карантина в Киеве мером, и Кабмином по всей Украине дает возможность НБУ отстоять завтрашнее повышение учетной ставки (если оно будет)

Повышение на 2% считаю будет адекватной мерой сложившийся ситуации.

Так-же считаю что НБУ, надо обьявить о возможности пересмотра денежно-кредитной политики в любой момент при наступлении чрезвычайных событий.

Повышение ставки курс не удержит, а лишь растянет девальвацию во времени. А экономику высокая ставка добьет.

Не в нашій країні.
Подивіться яка облікова ставка була у нас на протязі 2018 року
https://bank.gov.ua/monetary/stages/archive-rish
У нас білий та порядний інвестор позичає не в Україні, а закордоном. А ті хто в тіні як правило кредити не віддають. На то вони і в тіні.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 16:46

  rasmus написав:
  UA написав:Повышение ставки курс не удержит, а лишь растянет девальвацию во времени. А экономику высокая ставка добьет.


а деньги как в страну привлекать?
за 9% никто и не шевельнется в нашу сторону ....

Рынки развернулись.
Теперь можно регулировать только скорость выхода денег.
UA
 
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