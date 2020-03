Додано: Сер 11 бер, 2020 16:42

UA написав: Повышение ставки курс не удержит, а лишь растянет девальвацию во времени. А экономику высокая ставка добьет. Повышение ставки курс не удержит, а лишь растянет девальвацию во времени. А экономику высокая ставка добьет.



а деньги как в страну привлекать?

за 9% никто и не шевельнется в нашу сторону .... а деньги как в страну привлекать?за 9% никто и не шевельнется в нашу сторону ....

