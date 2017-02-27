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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 11 бер, 2020 17:18
kopetanAmeriga написав:
Тасик и Алла все еще наливают по 25.85 и 26.10
РА онлайн: 26,18
уже (с 17-30) подравняли продажу с ПБ:
USD 25,65(+35)- 26,38 (+20)
Востаннє редагувалось matroSkin
в Сер 11 бер, 2020 17:39, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 11 бер, 2020 17:20
lapay написав:
Без МВФ ніяк не обійтись
Кому? Каломою? Так это его цель и розовая мечта. И потребности пересічного в этом вопросе его не волнуют.
Или (повторный вопрос) большинство в ВР и Кабмин стали от него независимы?
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Додано: Сер 11 бер, 2020 17:21
zzzzzz написав:
Миняйло уже 26,60 / 27,00
Такое впечатление, что Украина не импортёр нефти, а экспортер...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Додано: Сер 11 бер, 2020 17:21
PS4 написав:
вообще думаю овгз грн вернуться к своей нормальной ставке 20%-22%
курс будет за 30
Ставки начнут расти,как обычно и бывает.Плюс хороший курс.Эльдорадо!
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Додано: Сер 11 бер, 2020 17:21
блин шо, это делается?
шо делать тем кто вошёл в гривну?
гдето ещё кто-то продаёт доллар хоть по 25?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
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Додано: Сер 11 бер, 2020 17:22
lapay
Почему же, у меня вот открыта в валюте виртуальная универсалка.
По такой схеме без комиссии периодически покупал бакс: "Баксовая виртуалка -> депо 1 мес -> вывод на баксовую КДВ" .
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Додано: Сер 11 бер, 2020 17:23
Replay написав:
ну... это как говорить о возможном выздоровлении онко больному на последней стадии, после инсульта и удаления почки...
Нет, ну шансы есть, если Европа согласиться нас оккупировать и взять на содержание, вот только она на это не пойдёт.
А вот раиссия-как раз таки пойдет,только не на содержание..С таким говнокомандующим "гондольером"-запросто! а соответственно,выздороветь этой стране-не суждено априори.Просто интересно что будет следующим..финтом в этом цирке.Панику гасят рукожопо и по дурацки-вывалили из мешка пол-ярда за два дня-гребитесь,растаскивайте.Никакой дозации,никакой логики,никаких заявлений- карантин на три недели(превентивные меры)-Здравствуй ж... Новый Год!
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
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Додано: Сер 11 бер, 2020 17:24
zzzzzz написав:
Ого.
Миняйло уже 26,60 / 27,00
Это совсем не паника.
Паника будет когда МВф прокатит Шмигаля.
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Додано: Сер 11 бер, 2020 17:25
uaprofi написав:
блин шо, это делается?
шо делать тем кто вошёл в гривну?
гдето ещё кто-то продаёт доллар хоть по 25?
Вище відписували, що хтось купив у сусідки 100 по 25.60
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Додано: Сер 11 бер, 2020 17:25
Expert100500 написав: rasmus написав: UA написав:
Повышение ставки курс не удержит, а лишь растянет девальвацию во времени. А экономику высокая ставка добьет.
а деньги как в страну привлекать?
за 9% никто и не шевельнется в нашу сторону ....
щось вже ніхто і не згадує про виборчі обіцянки зелених посадити олігархів з конфіскацією майна, і цими грошима покрити всі потреби країни...
Позорный лживый трёп безответственных долбо....с комиком зиц-председателем во главе.
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