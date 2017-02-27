RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 42214222422342244225 ... 4228>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.8 5 82
23.01-23.50
0
0
23.51-24.0
0
0
24.01-24.5
1%
1
24.51-25.0
1%
1
25.01-25.5
2%
2
25.51-26.0
7%
6
26.01-26.5
10%
8
26.51-27.0
23%
19
27.01-27.5
18%
15
27.51-28.0
7%
6
выше 28
29%
24
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 17:18

  kopetanAmeriga написав:Тасик и Алла все еще наливают по 25.85 и 26.10

РА онлайн: 26,18

уже (с 17-30) подравняли продажу с ПБ:
USD 25,65(+35)- 26,38 (+20)
Востаннє редагувалось matroSkin в Сер 11 бер, 2020 17:39, всього редагувалось 1 раз.
matroSkin
 
Повідомлень: 82
З нами з: 14.11.12
Подякував: 57 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 17:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  lapay написав:Без МВФ ніяк не обійтись

Кому? Каломою? Так это его цель и розовая мечта. И потребности пересічного в этом вопросе его не волнуют.
Или (повторный вопрос) большинство в ВР и Кабмин стали от него независимы?
cat857
 
Повідомлень: 77
З нами з: 09.01.09
Подякував: 6 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 17:21

  zzzzzz написав:Миняйло уже 26,60 / 27,00
Такое впечатление, что Украина не импортёр нефти, а экспортер...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
Повідомлень: 1941
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 278 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 17:21

  PS4 написав:вообще думаю овгз грн вернуться к своей нормальной ставке 20%-22%
курс будет за 30

Ставки начнут расти,как обычно и бывает.Плюс хороший курс.Эльдорадо!
goldfinger
 
Повідомлень: 124
З нами з: 24.03.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 17:21

блин шо, это делается? :evil:
шо делать тем кто вошёл в гривну?
гдето ещё кто-то продаёт доллар хоть по 25?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3799
З нами з: 21.04.11
Подякував: 540 раз.
Подякували: 368 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 17:22

lapay
Почему же, у меня вот открыта в валюте виртуальная универсалка.
По такой схеме без комиссии периодически покупал бакс: "Баксовая виртуалка -> депо 1 мес -> вывод на баксовую КДВ" .
Буиттокадешеведь
kopetanAmeriga
Аватар користувача
 
Повідомлень: 455
З нами з: 29.05.10
Подякував: 0 раз.
Подякували: 47 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 17:23

  Replay написав: ну... это как говорить о возможном выздоровлении онко больному на последней стадии, после инсульта и удаления почки... :(
Нет, ну шансы есть, если Европа согласиться нас оккупировать и взять на содержание, вот только она на это не пойдёт. :(


А вот раиссия-как раз таки пойдет,только не на содержание..С таким говнокомандующим "гондольером"-запросто! а соответственно,выздороветь этой стране-не суждено априори.Просто интересно что будет следующим..финтом в этом цирке.Панику гасят рукожопо и по дурацки-вывалили из мешка пол-ярда за два дня-гребитесь,растаскивайте.Никакой дозации,никакой логики,никаких заявлений- карантин на три недели(превентивные меры)-Здравствуй ж... Новый Год!
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 297
З нами з: 29.05.14
Подякував: 17 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 17:24

  zzzzzz написав:Ого.

Миняйло уже 26,60 / 27,00

Это совсем не паника.
Паника будет когда МВф прокатит Шмигаля.
UA
 
Повідомлень: 4775
З нами з: 19.07.08
Подякував: 582 раз.
Подякували: 767 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 17:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

uaprofi написав:блин шо, это делается? :evil:
шо делать тем кто вошёл в гривну?
гдето ещё кто-то продаёт доллар хоть по 25?
Вище відписували, що хтось купив у сусідки 100 по 25.60 :)
Zochan
 
Повідомлень: 350
З нами з: 22.10.14
Подякував: 184 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 17:25

  Expert100500 написав:
  rasmus написав:
  UA написав:Повышение ставки курс не удержит, а лишь растянет девальвацию во времени. А экономику высокая ставка добьет.


а деньги как в страну привлекать?
за 9% никто и не шевельнется в нашу сторону ....



щось вже ніхто і не згадує про виборчі обіцянки зелених посадити олігархів з конфіскацією майна, і цими грошима покрити всі потреби країни...

Позорный лживый трёп безответственных долбо....с комиком зиц-председателем во главе.
goldfinger
 
Повідомлень: 124
З нами з: 24.03.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 42214222422342244225 ... 4228>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Anadonta, buratinyo, cat857, Electron, J, kluychkooleg, Surfer, Tico і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1701, 1702, 1703
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
17028 2142173
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 бер, 2020 11:41
Zebra
Валютный рынок в мире 1 ... 681, 682, 683
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6825 1523012
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 бер, 2020 12:08
ЛОБ
История украинской экономики в валютном контексте 1, 2, 3, 4
vovan_prm » Чет 20 лют, 2020 12:58
31 1363
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 лют, 2020 19:05
sesk

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.