Каламой, начебто, програв цей раунд. Прем'єр людина запеклого дружбана, в ОП теж інший глава, а два Д'артаньяна в ВР погоди не зроблять.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 11 бер, 2020 17:26
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Каламой, начебто, програв цей раунд. Прем'єр людина запеклого дружбана, в ОП теж інший глава, а два Д'артаньяна в ВР погоди не зроблять.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Сер 11 бер, 2020 17:27
Можно не большинство, можно хотя бы пару фамилий из кабмина друзей Бени )))
В Раде я фамилий 15-20 назову, а вот с кабмином
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Сер 11 бер, 2020 17:29
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Пан Шмигаль каже наступил кризис. 13 го в пятницу платёж МВФ, по сроку, а точно вообще собираются платить?
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Додано: Сер 11 бер, 2020 17:30
Это абсолютная паника и обычный хайп - давно привыкнуть бы надо - срубить деньжат на лохах, бегающих по обменникам сейчас. Эйяфлатлайокутль сейчас пункет, у нас тоже паника начнется - "крайзис, крайзис" , "не прячте ваши денежки по банкам и углам" - был бы повод.
Додано: Сер 11 бер, 2020 17:33
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Сер 11 бер, 2020 17:35
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Конвертація, з вкладів до запитання, ще не виводить гроші з БС, хоч і створює додаткове навантаження на курс.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Сер 11 бер, 2020 17:35
Походу нал остановился...
Сливайтесь, глупсы!!!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Сер 11 бер, 2020 17:35
Саме час тикнути їм в лице їхній же вислів - "Нема ніякої кризи, просто ви п*здите наші гроші" (с)
Додано: Сер 11 бер, 2020 17:36
То же что и тем кто из нее не выходил. На депо - и не портить себе глупыми метаниями нервы. Сейчас еще учетню ставочку поднимут и с ними депоставки еще полезут в верх. Доказано за 25 лет существования гривны - гривнедепо выгоднее баксоматраса с учетом всех девалов, или нынешних валютных депо ставок околоматрасных.
Востаннє редагувалось Surfer в Сер 11 бер, 2020 17:36, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 11 бер, 2020 17:36
Re: Валютный рынок в контексте ДС
А в Одессе обменки светят 26,2 на 26,5. Немного шире, чем в обед
"Кінець епохи бідності" - сказав Ананас
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