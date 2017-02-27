RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 42224223422442254226 ... 4228>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.8 5 82
23.01-23.50
0
0
23.51-24.0
0
0
24.01-24.5
1%
1
24.51-25.0
1%
1
25.01-25.5
2%
2
25.51-26.0
7%
6
26.01-26.5
10%
8
26.51-27.0
23%
19
27.01-27.5
18%
15
27.51-28.0
7%
6
выше 28
29%
24
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 17:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  cat857 написав:Кому? Каломою? Так это его цель и розовая мечта. И потребности пересічного в этом вопросе его не волнуют.
Или (повторный вопрос) большинство в ВР и Кабмин стали от него независимы?

Каламой, начебто, програв цей раунд. Прем'єр людина запеклого дружбана, в ОП теж інший глава, а два Д'артаньяна в ВР погоди не зроблять.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 10159
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1116 раз.
Подякували: 1234 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 17:27

  cat857 написав:
  lapay написав:Без МВФ ніяк не обійтись

Кому? Каломою? Так это его цель и розовая мечта. И потребности пересічного в этом вопросе его не волнуют.
Или (повторный вопрос) большинство в ВР и Кабмин стали от него независимы?


Можно не большинство, можно хотя бы пару фамилий из кабмина друзей Бени )))
В Раде я фамилий 15-20 назову, а вот с кабмином :mrgreen:
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 15655
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4013 раз.
Подякували: 6220 раз.
 
Профіль
21
3
5
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 17:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Пан Шмигаль каже наступил кризис. 13 го в пятницу платёж МВФ, по сроку, а точно вообще собираются платить? https://nv.ua/ukr/biz/economics/kriza-v ... irus_html=

Отправлено с моего JSN-L21 через Tapatalk
qreaton
 
Повідомлень: 944
З нами з: 23.10.13
Подякував: 93 раз.
Подякували: 233 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 17:30

  UA написав:
  zzzzzz написав:Ого.

Миняйло уже 26,60 / 27,00

Это совсем не паника.
Паника будет когда МВф прокатит Шмигаля.


Это абсолютная паника и обычный хайп - давно привыкнуть бы надо - срубить деньжат на лохах, бегающих по обменникам сейчас. Эйяфлатлайокутль сейчас пункет, у нас тоже паника начнется - "крайзис, крайзис" , "не прячте ваши денежки по банкам и углам" - был бы повод.
Surfer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2365
З нами з: 14.11.13
Подякував: 169 раз.
Подякували: 788 раз.
 
Профіль
3
5
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 17:33

наш новый министр уже так делал :mrgreen:

Зображення
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
Повідомлень: 2262
З нами з: 26.06.11
Подякував: 36 раз.
Подякували: 754 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 17:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kopetanAmeriga написав:Почему же, у меня вот открыта в валюте виртуальная универсалка.
По такой схеме без комиссии периодически покупал бакс: "Баксовая виртуалка -> депо 1 мес -> вывод на баксовую КДВ" .

Конвертація, з вкладів до запитання, ще не виводить гроші з БС, хоч і створює додаткове навантаження на курс.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 10159
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1116 раз.
Подякували: 1234 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 17:35

Походу нал остановился...
Сливайтесь, глупсы!!!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
Повідомлень: 1941
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 278 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 17:35

  qreaton написав:Пан Шмигаль каже наступил кризис. 13 го в пятницу платёж МВФ, по сроку, а точно вообще собираются платить? https://nv.ua/ukr/biz/economics/kriza-v ... irus_html=

Отправлено с моего JSN-L21 через Tapatalk


Саме час тикнути їм в лице їхній же вислів - "Нема ніякої кризи, просто ви п*здите наші гроші" (с)
Expert100500
 
Повідомлень: 50
З нами з: 31.01.20
Подякував: 31 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 17:36

  uaprofi написав:блин шо, это делается? :evil:
шо делать тем кто вошёл в гривну?
гдето ещё кто-то продаёт доллар хоть по 25?


То же что и тем кто из нее не выходил. На депо - и не портить себе глупыми метаниями нервы. Сейчас еще учетню ставочку поднимут и с ними депоставки еще полезут в верх. Доказано за 25 лет существования гривны - гривнедепо выгоднее баксоматраса с учетом всех девалов, или нынешних валютных депо ставок околоматрасных.
Востаннє редагувалось Surfer в Сер 11 бер, 2020 17:36, всього редагувалось 1 раз.
Surfer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2365
З нами з: 14.11.13
Подякував: 169 раз.
Подякували: 788 раз.
 
Профіль
3
5
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 17:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А в Одессе обменки светят 26,2 на 26,5. Немного шире, чем в обед
"Кінець епохи бідності" - сказав Ананас
Волк
 
Повідомлень: 434
З нами з: 09.11.14
Подякував: 207 раз.
Подякували: 198 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 42224223422442254226 ... 4228>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Anadonta, buratinyo, cat857, Electron, J, kluychkooleg, Surfer, Tico і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1701, 1702, 1703
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
17028 2142173
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 бер, 2020 11:41
Zebra
Валютный рынок в мире 1 ... 681, 682, 683
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6825 1523012
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 бер, 2020 12:08
ЛОБ
История украинской экономики в валютном контексте 1, 2, 3, 4
vovan_prm » Чет 20 лют, 2020 12:58
31 1363
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 лют, 2020 19:05
sesk

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.