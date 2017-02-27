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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 11 бер, 2020 17:37
nebiros написав: Vadim V написав:
Где были месяц назад эти эксперДы ?, ща повылазили как тараканы и давай строчить наперебой предсказания апокалипсиса , постфактум, ну в прочем как всегда.
Это точно, тоже обратил внимание на тренд нашествия гривнепатриотов ПА20 при укреплении гривни, и наоброт - обвалистов при ее удешевлении. Причем в основном все постфактум. Ошибка хайндсайта.
Так процесс только пошел.
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Додано: Сер 11 бер, 2020 17:37
asti написав:
Походу нал остановился...
Сливайтесь, глупсы!!!
вчера он разве не останавливался?
и сливать что? евро или бакс?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
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Додано: Сер 11 бер, 2020 17:37
Ох лол, Одесса пытается продавать по 27
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Captain Obvious
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Додано: Сер 11 бер, 2020 17:39
proftpd66 написав: asti написав:
Походу нал остановился...
Сливайтесь, глупсы!!!
вчера он разве не останавливался?
и сливать что? евро или бакс?
Сливайте Зе Енда з поста і буде вам і курс і стабільність.
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Додано: Сер 11 бер, 2020 17:39
Captain Obvious написав:
Ох лол, Одесса пытается продавать по 27
Киев продает по 27 ))
Живите своим умом!
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Додано: Сер 11 бер, 2020 17:39
Surfer написав: uaprofi написав:
блин шо, это делается?
шо делать тем кто вошёл в гривну?
гдето ещё кто-то продаёт доллар хоть по 25?
То же что и тем кто из нее не выходил. На депо - и не портить себе глупыми метаниями нервы. Сейчас еще учетню ставочку поднимут и с ними депоставки еще полезут в верх. Доказано за 25 лет существования гривны - гривнедепо выгоднее баксоматраса с учетом всех девалов, или нынешних валютных депо ставок околоматрасных.
Ну да, 25 лет держать гривну на депозите можно разве что в состянии анабиоза
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
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antikkristall
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Додано: Сер 11 бер, 2020 17:40
Zochan написав: uaprofi написав:
блин шо, это делается?
шо делать тем кто вошёл в гривну?
гдето ещё кто-то продаёт доллар хоть по 25?
Вище відписували, що хтось купив у сусідки 100 по 25.60
Дайте телефон соседки.Даже если у нее долларов на продажу уже нет:)
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Додано: Сер 11 бер, 2020 17:40
antikkristall написав: Surfer написав: uaprofi написав:
блин шо, это делается?
шо делать тем кто вошёл в гривну?
гдето ещё кто-то продаёт доллар хоть по 25?
То же что и тем кто из нее не выходил. На депо - и не портить себе глупыми метаниями нервы. Сейчас еще учетню ставочку поднимут и с ними депоставки еще полезут в верх. Доказано за 25 лет существования гривны - гривнедепо выгоднее баксоматраса с учетом всех девалов, или нынешних валютных депо ставок околоматрасных.
Ну да, 25 лет держать гривну на депозите можно разве что в состянии анабиоза
.. сказали подматрасные анабиозники. Не судите по себе. И я больше того скажу тем кто держал не 25 лет а например 20,15,10 - это ЕЩЕ намного более выгоднее без учета девала 98 года, чем клопов в матрасах баксами кормить.
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Додано: Сер 11 бер, 2020 17:45
zzzzzz написав: Captain Obvious написав:
Ох лол, Одесса пытается продавать по 27
Киев продает по 27 ))
а у нас берут по 25,90; а продажа 26,40 !!!!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Додано: Сер 11 бер, 2020 17:49
Конечно,гривнедепо тоже инструмент,но временный,актуальный после крахов,кризисов, дефолтов и обвалов.И с высокой ставкой.В этой стране,со времён "Украина-не Россия", эпохи любих друзив,покрашенная и теперешнего конца эпохи бидности баксоматрасники регулярно демонстрируют свою мудрость и прозорливость.Прям со времён 1,8.
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