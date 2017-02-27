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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 422342244225422642274228>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.8 5 82
23.01-23.50
0
0
23.51-24.0
0
0
24.01-24.5
1%
1
24.51-25.0
1%
1
25.01-25.5
2%
2
25.51-26.0
7%
6
26.01-26.5
10%
8
26.51-27.0
23%
19
27.01-27.5
18%
15
27.51-28.0
7%
6
выше 28
29%
24
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 17:37

  nebiros написав:
  Vadim V написав:Где были месяц назад эти эксперДы ?, ща повылазили как тараканы и давай строчить наперебой предсказания апокалипсиса , постфактум, ну в прочем как всегда. :mrgreen:


Это точно, тоже обратил внимание на тренд нашествия гривнепатриотов ПА20 при укреплении гривни, и наоброт - обвалистов при ее удешевлении. Причем в основном все постфактум. Ошибка хайндсайта.

Так процесс только пошел.
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 17:37

  asti написав:Походу нал остановился...
Сливайтесь, глупсы!!!



вчера он разве не останавливался?

и сливать что? евро или бакс?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 17:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ох лол, Одесса пытается продавать по 27
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 17:39

  proftpd66 написав:
  asti написав:Походу нал остановился...
Сливайтесь, глупсы!!!



вчера он разве не останавливался?

и сливать что? евро или бакс?


Сливайте Зе Енда з поста і буде вам і курс і стабільність.
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 17:39

  Captain Obvious написав:Ох лол, Одесса пытается продавать по 27


Киев продает по 27 ))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Форумчанин року
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 17:39

  Surfer написав:
  uaprofi написав:блин шо, это делается? :evil:
шо делать тем кто вошёл в гривну?
гдето ещё кто-то продаёт доллар хоть по 25?


То же что и тем кто из нее не выходил. На депо - и не портить себе глупыми метаниями нервы. Сейчас еще учетню ставочку поднимут и с ними депоставки еще полезут в верх. Доказано за 25 лет существования гривны - гривнедепо выгоднее баксоматраса с учетом всех девалов, или нынешних валютных депо ставок околоматрасных.


Ну да, 25 лет держать гривну на депозите можно разве что в состянии анабиоза :)
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 17:40

  Zochan написав:
uaprofi написав:блин шо, это делается? :evil:
шо делать тем кто вошёл в гривну?
гдето ещё кто-то продаёт доллар хоть по 25?
Вище відписували, що хтось купив у сусідки 100 по 25.60 :)

Дайте телефон соседки.Даже если у нее долларов на продажу уже нет:)
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 17:40

  antikkristall написав:
  Surfer написав:
  uaprofi написав:блин шо, это делается? :evil:
шо делать тем кто вошёл в гривну?
гдето ещё кто-то продаёт доллар хоть по 25?


То же что и тем кто из нее не выходил. На депо - и не портить себе глупыми метаниями нервы. Сейчас еще учетню ставочку поднимут и с ними депоставки еще полезут в верх. Доказано за 25 лет существования гривны - гривнедепо выгоднее баксоматраса с учетом всех девалов, или нынешних валютных депо ставок околоматрасных.


Ну да, 25 лет держать гривну на депозите можно разве что в состянии анабиоза :)


.. сказали подматрасные анабиозники. Не судите по себе. И я больше того скажу тем кто держал не 25 лет а например 20,15,10 - это ЕЩЕ намного более выгоднее без учета девала 98 года, чем клопов в матрасах баксами кормить.
Surfer
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 17:45

  zzzzzz написав:
  Captain Obvious написав:Ох лол, Одесса пытается продавать по 27
Киев продает по 27 ))
а у нас берут по 25,90; а продажа 26,40 !!!!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 17:49

Конечно,гривнедепо тоже инструмент,но временный,актуальный после крахов,кризисов, дефолтов и обвалов.И с высокой ставкой.В этой стране,со времён "Украина-не Россия", эпохи любих друзив,покрашенная и теперешнего конца эпохи бидности баксоматрасники регулярно демонстрируют свою мудрость и прозорливость.Прям со времён 1,8.
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