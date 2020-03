Додано: Сер 11 бер, 2020 17:56

Expert100500 написав: qreaton написав: Пан Шмигаль каже наступил кризис. 13 го в пятницу платёж МВФ, по сроку, а точно вообще собираются платить? https://nv.ua/ukr/biz/economics/kriza-v ... irus_html=



Отправлено с моего JSN-L21 через Tapatalk Пан Шмигаль каже наступил кризис. 13 го в пятницу платёж МВФ, по сроку, а точно вообще собираются платить?Отправлено с моего JSN-L21 через Tapatalk



Саме час тикнути їм в лице їхній же вислів - "Нема ніякої кризи, просто ви п*здите наші гроші" (с) Саме час тикнути їм в лице їхній же вислів - "Нема ніякої кризи, просто ви п*здите наші гроші" (с)

Схоже, ахмєтка "порєшал" солодший курс для себе. Тарифні "надої" з "мудрої" біомаси теж збільшать згодом. Схоже, ахмєтка "порєшал" солодший курс для себе. Тарифні "надої" з "мудрої" біомаси теж збільшать згодом.

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell