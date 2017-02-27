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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 42244225422642274228>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.8 5 82
23.01-23.50
0
0
23.51-24.0
0
0
24.01-24.5
1%
1
24.51-25.0
1%
1
25.01-25.5
2%
2
25.51-26.0
7%
6
26.01-26.5
10%
8
26.51-27.0
23%
19
27.01-27.5
18%
15
27.51-28.0
7%
6
выше 28
29%
24
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 17:49

  asti написав:
  zzzzzz написав:
  Captain Obvious написав:Ох лол, Одесса пытается продавать по 27
Киев продает по 27 ))
а у нас берут по 25,90; а продажа 26,40 !!!!


в евро вы не считаете?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 17:52

Гривна это высокорисковый шлак,лишенный важнейших функций денег-накопления и сбережения.Причина в тотальном недоверии государству,которое за этой валютой стоит.
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 17:53

proftpd66

Я далеко не спец. в теханализе но по-моему Евро нарисовало классическую голову-плечи, о чем я писал утром.
Но пока его падение с лихвой компенсируется паникой в Украине - 29,70 на себя.
Посмотрим, что американская сессия скажет.
Сдали, как хотели?
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 17:54

  uaprofi написав:блин шо, это делается? :evil:
шо делать тем кто вошёл в гривну?
гдето ещё кто-то продаёт доллар хоть по 25?

В газетном киоске, в виде календарика. :mrgreen: Я фигею с людей... По 23 в конце декабря не брали. По 24 в январе не брали. По 24.50 на прошлой неделе - "да нах он нужен". Зато когда добрались почти до 27, так сразу все бегают с выпученными глазами "дайте мне на все!!!"

P.S. Давно обратил внимание, что "аленями" почти всегда становятся именно ходячие желудки, у которых принцип "я политикой не интересуюсь". Ну ничего, зато политика регулярно интересуется вами! :mrgreen:
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 17:56

Киев, центр
26,40/27,00
29,40/30,00
Что интересно, в центре в ПОВах курсы приема были выше чем в оптовых обменках на левом берегу
26,10/27,00
29,10/30,00
Electron
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 17:56

  Expert100500 написав:
  qreaton написав:Пан Шмигаль каже наступил кризис. 13 го в пятницу платёж МВФ, по сроку, а точно вообще собираются платить? https://nv.ua/ukr/biz/economics/kriza-v ... irus_html=

Отправлено с моего JSN-L21 через Tapatalk


Саме час тикнути їм в лице їхній же вислів - "Нема ніякої кризи, просто ви п*здите наші гроші" (с)

Схоже, ахмєтка "порєшал" солодший курс для себе. Тарифні "надої" з "мудрої" біомаси теж збільшать згодом.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 17:57

  asti написав:
  zzzzzz написав:
  Captain Obvious написав:Ох лол, Одесса пытается продавать по 27
Киев продает по 27 ))


в евро вы не считаете?


Польша - не заграница,
Евро - не денежная единица.
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 17:58

  yuri_m написав:
  uaprofi написав:блин шо, это делается? :evil:
шо делать тем кто вошёл в гривну?
гдето ещё кто-то продаёт доллар хоть по 25?

В газетном киоске, в виде календарика. :mrgreen: Я фигею с людей... По 23 в конце декабря не брали. По 24 в январе не брали. По 24.50 на прошлой неделе - "да нах он нужен". Зато когда добрались почти до 27, так сразу все бегают с выпученными глазами "дайте мне на все!!!"

P.S. Давно обратил внимание, что "аленями" почти всегда становятся именно ходячие желудки, у которых принцип "я политикой не интересуюсь". Ну ничего, зато политика регулярно интересуется вами! :mrgreen:

ЗРОБИМО ИХ РАЗОМ.
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 17:58

  Electron написав:Киев, центр
26,40/27,00
29,40/30,00
Что интересно, в центре в ПОВах курсы приема были выше чем в оптовых обменках на левом берегу
26,10/27,00
29,10/30,00

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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 18:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

"Народ" сходит с ума, безумный курс...
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Delta7
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