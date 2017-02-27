|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 11 бер, 2020 17:49
asti написав: zzzzzz написав: Captain Obvious написав:
Ох лол, Одесса пытается продавать по 27
Киев продает по 27 ))
а у нас берут по 25,90; а продажа 26,40 !!!!
в евро вы не считаете?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
-
proftpd66
-
-
- Повідомлень: 2127
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 166 раз.
- Подякували: 117 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 11 бер, 2020 17:52
Гривна это высокорисковый шлак,лишенный важнейших функций денег-накопления и сбережения.Причина в тотальном недоверии государству,которое за этой валютой стоит.
-
goldfinger
-
-
- Повідомлень: 124
- З нами з: 24.03.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 57 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 11 бер, 2020 17:53
proftpd66
Я далеко не спец. в теханализе но по-моему Евро нарисовало классическую голову-плечи, о чем я писал утром.
Но пока его падение с лихвой компенсируется паникой в Украине - 29,70 на себя.
Посмотрим, что американская сессия скажет.
Сдали, как хотели?
-
kluychkooleg
-
-
- Повідомлень: 168
- З нами з: 30.12.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 68 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 11 бер, 2020 17:54
uaprofi написав:
блин шо, это делается?
шо делать тем кто вошёл в гривну?
гдето ещё кто-то продаёт доллар хоть по 25?
В газетном киоске, в виде календарика.
Я фигею с людей... По 23 в конце декабря не брали. По 24 в январе не брали. По 24.50 на прошлой неделе - "да нах он нужен". Зато когда добрались почти до 27, так сразу все бегают с выпученными глазами "дайте мне на все!!!"
P.S. Давно обратил внимание, что "аленями" почти всегда становятся именно ходячие желудки, у которых принцип "я политикой не интересуюсь". Ну ничего, зато политика регулярно интересуется вами!
-
yuri_m
-
-
- Повідомлень: 777
- З нами з: 25.11.08
- Подякував: 55 раз.
- Подякували: 500 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Сер 11 бер, 2020 17:56
Киев, центр
26,40/27,00
29,40/30,00
Что интересно, в центре в ПОВах курсы приема были выше чем в оптовых обменках на левом берегу
26,10/27,00
29,10/30,00
-
Electron
-
-
- Повідомлень: 201
- З нами з: 01.04.14
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 30 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 11 бер, 2020 17:56
Expert100500 написав:
Саме час тикнути їм в лице їхній же вислів - "Нема ніякої кризи, просто ви п*здите наші гроші" (с)
Схоже, ахмєтка "порєшал" солодший курс для себе. Тарифні "надої" з "мудрої" біомаси теж збільшать згодом.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
-
centurionus
-
-
- Повідомлень: 1033
- З нами з: 07.10.09
- Подякував: 263 раз.
- Подякували: 296 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 11 бер, 2020 17:57
asti написав: zzzzzz написав: Captain Obvious написав:
Ох лол, Одесса пытается продавать по 27
Киев продает по 27 ))
в евро вы не считаете?
Польша - не заграница,
Евро - не денежная единица.
-
Captain Obvious
-
-
- Повідомлень: 1240
- З нами з: 05.11.10
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 328 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 11 бер, 2020 17:58
yuri_m написав: uaprofi написав:
блин шо, это делается?
шо делать тем кто вошёл в гривну?
гдето ещё кто-то продаёт доллар хоть по 25?
В газетном киоске, в виде календарика.
Я фигею с людей... По 23 в конце декабря не брали. По 24 в январе не брали. По 24.50 на прошлой неделе - "да нах он нужен". Зато когда добрались почти до 27, так сразу все бегают с выпученными глазами "дайте мне на все!!!"
P.S. Давно обратил внимание, что "аленями" почти всегда становятся именно ходячие желудки, у которых принцип "я политикой не интересуюсь". Ну ничего, зато политика регулярно интересуется вами!
ЗРОБИМО ИХ РАЗОМ.
-
goldfinger
-
-
- Повідомлень: 124
- З нами з: 24.03.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 57 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 11 бер, 2020 17:58
Electron написав:
Киев, центр
26,40/27,00
29,40/30,00
Что интересно, в центре в ПОВах курсы приема были выше чем в оптовых обменках на левом берегу
26,10/27,00
29,10/30,00
Подтверждаю
-
сірий
-
-
- Повідомлень: 1498
- З нами з: 01.08.12
- Подякував: 1754 раз.
- Подякували: 326 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 11 бер, 2020 18:00
"Народ" сходит с ума, безумный курс...
Fais ce que dois, advienne, que pourra
-
Delta7
-
-
- Повідомлень: 134
- З нами з: 01.10.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 14 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|17028
|2142174
|
Сер 11 бер, 2020 11:41
Zebra
|
|6825
|1523012
|
Вів 10 бер, 2020 12:08
ЛОБ
|
|31
|1363
|
Чет 20 лют, 2020 19:05
sesk
|