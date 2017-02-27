Captain Obvious написав:Ох лол, Одесса пытается продавать по 27
Киев продает по 27 ))
Я чогось не розумію? Більшість банків продає по 26,2-26,3. У цих банків є онлайн обмін. Звичайно опти цим не скористаються, але ж що заважає пересічному взяти у кількох банків та віднести на опт? На пів пачки майже 100$ профіту. Як для одного дня - непогано. Схема діє вже два дні. Але тут ніхто цим не хвалиться. Ще раз схиляюсь до думки, що більшість учасників цього форуму вже давно наповнили свої корзини (вільної гривні не має) і просто спостерігають за цим марлезонським балетом. Як тільки новинний фон зміниться - підемо в зворотній бік із протилежними по інформативності постами. В основному - "Гривні нема"!
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
kopetanAmeriga написав:Тасик и Алла все еще наливают по 25.85 и 26.10
Если уже упоминаете ТАС, то пишите реальный итоговый курс с учетом 1,5% за конвертацию и 1% за вывод. А то вводите народ в заблуждение. ТАС - это те еще хитрованы... Хоть гривню свою вывел без комиссии, благодаря подсказке в поддержке.
Добрый вечер всем! Попробую вкатиться в ряды прогнозистов, может и мне медаль когда дадут, на моменте очень чешется слиться, но судя по прыжку и динамике рубля -рано, 8 деревянных это 3 наших, итого раньше 27.4 не вижу смысла. Плюс постоять в боковике должны как по 28 когда-то-долго и нудно.
барсик написав:Добрый вечер всем! Попробую вкатиться в ряды прогнозистов, может и мне медаль когда дадут, на моменте очень чешется слиться, но судя по прыжку и динамике рубля -рано, 8 деревянных это 3 наших, итого раньше 27.4 не вижу смысла. Плюс постоять в боковике должны как по 28 когда-то-долго и нудно.
P.S. Давно обратил внимание, что "аленями" почти всегда становятся именно ходячие желудки, у которых принцип "я политикой не интересуюсь". Ну ничего, зато политика регулярно интересуется вами!
Я, обратил внимание, что Главные "алени" - в руководящих органах! Когда это понял, пообщавшись, просто в шоке был. Реально, никто, ничего сильно не прогнозирует. Просто, делают свою работу, показывают "рост кредитов" или ещё чего. Трамп, уже год кричит о необходимости снижения ставок, ФРС ещё в прошлом году понижает ставки, мир готовится к Кризису и только НБУ, восторженно укрепляет гривну, рубит экспортёров и давит свой(или он им чужой???) народ!
Теперь, понимаете... у них паника! Неожиданно то как? Смешно! Здесь обсуждали проблемы, здесь писали прогнозы неутешительные, многие удалялись, как непатриотичные. Что сейчас делать? Вот на этот вопрос, не ответит даже Сорос... Потому, что при таких раскладах, отток бабла с ОВГЗ - будет катастрофическим.
P.S. Анализировал экономическую политику Бацьки, беларусского. Он Гений, сравнительно с нашими "икономистами"! Они - выстоят и ещё и разбогатеют.
flyman написав:закінчився річний депо під 17,5% (клав при ПА26+, може і більше) не довго чухаючи потилицю поповнив інший під 18,5%... а от з євро не повезло, злив в п"ятницю при 1.11+ і теж на поповнення гривне депо...
Пройшов цілий день... Оленем себе не відчуваєш?
flyman написав:в суботу відкупив у родичів $ за гривню ПА24.65 в добавок до купленої в них же перед НР ПА24,6 (потім і місцеві форумні гривнепоцреоти обзивали всякими недобрими словами, найкраще з якиз було "олень")
От тут молодець! Я сам тижні два назад, в рамках підтримки "малого бізнесу" продав батькам долари дешево по 24.40 , бо вони хотіли гривню "вбити". Не шкодую, гривня була потрібна і батьки копійчину з"економили
Captain Obvious написав:Ох лол, Одесса пытается продавать по 27
Киев продает по 27 ))
Я чогось не розумію? Більшість банків продає по 26,2-26,3. У цих банків є онлайн обмін. Звичайно опти цим не скористаються, але ж що заважає пересічному взяти у кількох банків та віднести на опт? На пів пачки майже 100$ профіту. Як для одного дня - непогано. Схема діє вже два дні. Але тут ніхто цим не хвалиться. Ще раз схиляюсь до думки, що більшість учасників цього форуму вже давно наповнили свої корзини (вільної гривні не має) і просто спостерігають за цим марлезонським балетом. Як тільки новинний фон зміниться - підемо в зворотній бік із протилежними по інформативності постами. В основному - "Гривні нема"!
Йди в банк і зніми ці бакси і тоді сюди напиши. напиши коли тобі назначили виплату)) А то як диванні герої))
Realist написав: Схема діє вже два дні. Але тут ніхто цим не хвалиться. Ще раз схиляюсь до думки, що більшість учасників цього форуму вже давно наповнили свої корзини (вільної гривні не має) і просто спостерігають за цим марлезонським балетом.
Так точно. Онлайн обмін є і в провінції. А от бігати в кедах для отримання нормального профіту від банку до обмінки доцільніше таки в містах мільйонниках))