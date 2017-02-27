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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4225422642274228>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.8 5 82
23.01-23.50
0
0
23.51-24.0
0
0
24.01-24.5
1%
1
24.51-25.0
1%
1
25.01-25.5
2%
2
25.51-26.0
7%
6
26.01-26.5
10%
8
26.51-27.0
23%
19
27.01-27.5
18%
15
27.51-28.0
7%
6
выше 28
29%
24
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 18:02

  zzzzzz написав:
  Captain Obvious написав:Ох лол, Одесса пытается продавать по 27


Киев продает по 27 ))

Я чогось не розумію? Більшість банків продає по 26,2-26,3. У цих банків є онлайн обмін. Звичайно опти цим не скористаються, але ж що заважає пересічному взяти у кількох банків та віднести на опт?
На пів пачки майже 100$ профіту. Як для одного дня - непогано. Схема діє вже два дні. Але тут ніхто цим не хвалиться.
Ще раз схиляюсь до думки, що більшість учасників цього форуму вже давно наповнили свої корзини (вільної гривні не має) і просто спостерігають за цим марлезонським балетом.
Як тільки новинний фон зміниться - підемо в зворотній бік із протилежними по інформативності постами. В основному - "Гривні нема"!
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 18:02

  kopetanAmeriga написав:Тасик и Алла все еще наливают по 25.85 и 26.10


Если уже упоминаете ТАС, то пишите реальный итоговый курс с учетом 1,5% за конвертацию и 1% за вывод.
А то вводите народ в заблуждение.
ТАС - это те еще хитрованы...
Хоть гривню свою вывел без комиссии, благодаря подсказке в поддержке.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 18:04

Добрый вечер всем! Попробую вкатиться в ряды прогнозистов, может и мне медаль когда дадут, на моменте очень чешется слиться, но судя по прыжку и динамике рубля -рано, 8 деревянных это 3 наших, итого раньше 27.4 не вижу смысла. Плюс постоять в боковике должны как по 28 когда-то-долго и нудно.
барсик
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 18:07

  Kalgan написав:Это если вы по номеру карты хотите пополнить :mrgreen:
А если пополняете свою карту (с присутствием карты) то нет такого ограничения :D

спасибо, учту.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 18:07

  барсик написав:Добрый вечер всем! Попробую вкатиться в ряды прогнозистов, может и мне медаль когда дадут, на моменте очень чешется слиться, но судя по прыжку и динамике рубля -рано, 8 деревянных это 3 наших, итого раньше 27.4 не вижу смысла. Плюс постоять в боковике должны как по 28 когда-то-долго и нудно.

а потім на 30?
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 18:09

yuri_m
P.S. Давно обратил внимание, что "аленями" почти всегда становятся именно ходячие желудки, у которых принцип "я политикой не интересуюсь". Ну ничего, зато политика регулярно интересуется вами! :mrgreen:


Я, обратил внимание, что Главные "алени" - в руководящих органах!
Когда это понял, пообщавшись, просто в шоке был.
Реально, никто, ничего сильно не прогнозирует.
Просто, делают свою работу, показывают "рост кредитов" или ещё чего.
Трамп, уже год кричит о необходимости снижения ставок, ФРС ещё в прошлом году понижает ставки, мир готовится к Кризису и только НБУ, восторженно укрепляет гривну, рубит экспортёров и давит свой(или он им чужой???) народ!

Теперь, понимаете... у них паника!
Неожиданно то как?
Смешно! Здесь обсуждали проблемы, здесь писали прогнозы неутешительные, многие удалялись, как непатриотичные.
Что сейчас делать?
Вот на этот вопрос, не ответит даже Сорос...
Потому, что при таких раскладах, отток бабла с ОВГЗ - будет катастрофическим.

P.S. Анализировал экономическую политику Бацьки, беларусского. Он Гений, сравнительно с нашими "икономистами"! :D
Они - выстоят и ещё и разбогатеют.
Replay
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 18:11

  flyman написав:закінчився річний депо під 17,5% (клав при ПА26+, може і більше)
не довго чухаючи потилицю поповнив інший під 18,5%...
а от з євро не повезло, злив в п"ятницю при 1.11+ і теж на поповнення гривне депо...

Пройшов цілий день... Оленем себе не відчуваєш?

  flyman написав:в суботу відкупив у родичів $ за гривню ПА24.65 в добавок до купленої в них же перед НР ПА24,6 (потім і місцеві форумні гривнепоцреоти обзивали всякими недобрими словами, найкраще з якиз було "олень")

От тут молодець! Я сам тижні два назад, в рамках підтримки "малого бізнесу" продав батькам долари дешево по 24.40 , бо вони хотіли гривню "вбити". Не шкодую, гривня була потрібна і батьки копійчину з"економили :)
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 18:12

  Realist написав:
  zzzzzz написав:
  Captain Obvious написав:Ох лол, Одесса пытается продавать по 27


Киев продает по 27 ))

Я чогось не розумію? Більшість банків продає по 26,2-26,3. У цих банків є онлайн обмін. Звичайно опти цим не скористаються, але ж що заважає пересічному взяти у кількох банків та віднести на опт?
На пів пачки майже 100$ профіту. Як для одного дня - непогано. Схема діє вже два дні. Але тут ніхто цим не хвалиться.
Ще раз схиляюсь до думки, що більшість учасників цього форуму вже давно наповнили свої корзини (вільної гривні не має) і просто спостерігають за цим марлезонським балетом.
Як тільки новинний фон зміниться - підемо в зворотній бік із протилежними по інформативності постами. В основному - "Гривні нема"!


Йди в банк і зніми ці бакси і тоді сюди напиши. напиши коли тобі назначили виплату)) А то як диванні герої))
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 18:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Теханализ во всей красе. Перевернутая Голова плечи отработали на наличке шикарно. Пробой 25.10 - полет на 27.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 18:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Realist написав: Схема діє вже два дні. Але тут ніхто цим не хвалиться.
Ще раз схиляюсь до думки, що більшість учасників цього форуму вже давно наповнили свої корзини (вільної гривні не має) і просто спостерігають за цим марлезонським балетом.

Так точно. Онлайн обмін є і в провінції. А от бігати в кедах для отримання нормального профіту від банку до обмінки доцільніше таки в містах мільйонниках))
stryzhko
 
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