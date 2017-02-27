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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 42274228422942304231 ... 4233>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.7 5 91
23.01-23.50
0
0
23.51-24.0
0
0
24.01-24.5
1%
1
24.51-25.0
2%
2
25.01-25.5
3%
3
25.51-26.0
8%
7
26.01-26.5
10%
9
26.51-27.0
22%
20
27.01-27.5
16%
15
27.51-28.0
9%
8
выше 28
29%
26
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 18:32

  hxbbgaf написав:Если првда, что МВФ позвонил ему в первый день и сказал, что не даст денюх, то это рекорд. Какой-то Коррупционер 80-го левела?. И вся страна опять в заложниках. :twisted: Уже обнищали на 10% за 2 дня из-за марионеток олигархов.


Тю, обніщали...

Люде он по 300-400 млрд віртуальних грошей на падінні фонди втратили, а ти 10%.
Фу, таким бути!
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 18:32

  Captain Obvious написав:
  zzzzzz написав:
  Captain Obvious написав:Ох лол, Одесса пытается продавать по 27


Киев продает по 27 ))


Оленей в этот раз обуют качественнее чем когда-либо за последние год-два.

Главное не оказаться в их числе.

Та да, именно поэтому на межбанке, наверное, продлили торги, чтоб по-максимуму затарить с ЗВР нужных дядь по курсу, на гривну ниже реального. Когда такое было, чтоб в 17:14 еще торговали и НБУ лил резервы на гривну дешевле реального курсеца?
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 18:34

  change_pm написав:
  hxbbgaf написав:Если првда, что МВФ позвонил ему в первый день и сказал, что не даст денюх, то это рекорд. Какой-то Коррупционер 80-го левела?. И вся страна опять в заложниках. :twisted: Уже обнищали на 10% за 2 дня из-за марионеток олигархов.


Тю, обніщали...

Люде он по 300-400 млрд віртуальних грошей на падінні фонди втратили, а ти 10%.
Фу, таким бути!

Так люди перед этим наварили в десятки раз за последние 10 лет на раздувании фондового пузыря, и потеряли с миллиардов, но об этом история умалчивает. А тут потеряли нищенские зарплаты и пенсии люди, которые едва сводят концы с концами.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 18:35

  Surfer написав:
  uaprofi написав:блин шо, это делается? :evil:
шо делать тем кто вошёл в гривну?
гдето ещё кто-то продаёт доллар хоть по 25?


То же что и тем кто из нее не выходил. На депо - и не портить себе глупыми метаниями нервы. Сейчас еще учетню ставочку поднимут и с ними депоставки еще полезут в верх. Доказано за 25 лет существования гривны - гривнедепо выгоднее баксоматраса с учетом всех девалов, или нынешних валютных депо ставок околоматрасных.

Нынешние ставки , это грабёж . :twisted:
Vadim V
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 18:40

На налике откат!!
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Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 18:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

kluychkooleg написав:
  kopetanAmeriga написав:Тасик и Алла все еще наливают по 25.85 и 26.10


Если уже упоминаете ТАС, то пишите реальный итоговый курс с учетом 1,5% за конвертацию и 1% за вывод.
А то вводите народ в заблуждение.
ТАС - это те еще хитрованы...
Хоть гривню свою вывел без комиссии, благодаря подсказке в поддержке.


У кого Викэнд многовалютный нет конвертации и % за вывод
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 18:43

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемию коронавируса в мире.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 18:46

Обманка https://obmenka24.kiev.ua/
Bid - резко вниз. Евро было по 30.69, сейчас 30.

И доллар по 26

Какой план завтра ? Надо насыпать ?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 18:46

  asti написав:На налике откат!!
Сливайтесь!!!


Вчера был откат, что дальше ?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 18:47

asti
Где откат? Никакого отката нет. В Харькове продают 27,25
creasoftua
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