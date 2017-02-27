hxbbgaf написав:Если првда, что МВФ позвонил ему в первый день и сказал, что не даст денюх, то это рекорд. Какой-то Коррупционер 80-го левела?. И вся страна опять в заложниках. Уже обнищали на 10% за 2 дня из-за марионеток олигархов.
Тю, обніщали...
Люде он по 300-400 млрд віртуальних грошей на падінні фонди втратили, а ти 10%. Фу, таким бути!
Captain Obvious написав:Ох лол, Одесса пытается продавать по 27
Киев продает по 27 ))
Оленей в этот раз обуют качественнее чем когда-либо за последние год-два.
Главное не оказаться в их числе.
Та да, именно поэтому на межбанке, наверное, продлили торги, чтоб по-максимуму затарить с ЗВР нужных дядь по курсу, на гривну ниже реального. Когда такое было, чтоб в 17:14 еще торговали и НБУ лил резервы на гривну дешевле реального курсеца?
hxbbgaf написав:Если првда, что МВФ позвонил ему в первый день и сказал, что не даст денюх, то это рекорд. Какой-то Коррупционер 80-го левела?. И вся страна опять в заложниках. Уже обнищали на 10% за 2 дня из-за марионеток олигархов.
Тю, обніщали...
Люде он по 300-400 млрд віртуальних грошей на падінні фонди втратили, а ти 10%. Фу, таким бути!
Так люди перед этим наварили в десятки раз за последние 10 лет на раздувании фондового пузыря, и потеряли с миллиардов, но об этом история умалчивает. А тут потеряли нищенские зарплаты и пенсии люди, которые едва сводят концы с концами.
uaprofi написав:блин шо, это делается? шо делать тем кто вошёл в гривну? гдето ещё кто-то продаёт доллар хоть по 25?
То же что и тем кто из нее не выходил. На депо - и не портить себе глупыми метаниями нервы. Сейчас еще учетню ставочку поднимут и с ними депоставки еще полезут в верх. Доказано за 25 лет существования гривны - гривнедепо выгоднее баксоматраса с учетом всех девалов, или нынешних валютных депо ставок околоматрасных.
kopetanAmeriga написав:Тасик и Алла все еще наливают по 25.85 и 26.10
Если уже упоминаете ТАС, то пишите реальный итоговый курс с учетом 1,5% за конвертацию и 1% за вывод. А то вводите народ в заблуждение. ТАС - это те еще хитрованы... Хоть гривню свою вывел без комиссии, благодаря подсказке в поддержке.
У кого Викэнд многовалютный нет конвертации и % за вывод