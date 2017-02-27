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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 422842294230423142324233>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.7 5 91
23.01-23.50
0
0
23.51-24.0
0
0
24.01-24.5
1%
1
24.51-25.0
2%
2
25.01-25.5
3%
3
25.51-26.0
8%
7
26.01-26.5
10%
9
26.51-27.0
22%
20
27.01-27.5
16%
15
27.51-28.0
9%
8
выше 28
29%
26
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 18:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Хех, євро здувається
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 18:48

Посмотрим что завтра решит НБУ.

Хотелось бы что-бы к 14:00 курс подошел к 28 , ну или к 27,50

Но тут важно что решит НБУ. Если снизит ставку, или оставит на месте, то ничего хорошего не будет.

А вот если поднимет хотя-бы на 2% а еще лучше на 3% тогда можно попытаться ловить откат.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 18:48

  proftpd66 написав:
  asti написав:На налике откат!!
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Вчера был откат, что дальше ?

Катимся дальше :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 18:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://biz.censor.net.ua/resonance/318 ... nku_ukrani
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 18:49

  jump написав:Колектив авторів VoxUkraine написав відкритого листа прем’єр-міністру Денису Шмигалю, у якому вказав на ризики для української економіки та шляхи їх вирішення.

Текст листа опублікувало видання Liga.net.

"Українська економіка перебуває на порозі серйозних випробувань, спричинених швидким поширенням коронавірусу в світі та нестабільністю на світових фінансових ринках. Наслідки цього для українців критично залежать від швидкості та фаховості рішень влади", – йдеться в листі.

За поточними прогнозами, світова економіка може уповільнитись до 1,5-2% після 3% зростання у 2019 році. Але, у випадку пандемії, зростання в світі може повністю зупинитись, як це було у 2009 році під час світової фінансової кризи. В той рік українська економіка скоротилась на 15%, а гривня знецінилась на 37%, нагадують експерти.

"Наскільки постраждає українська економіка цього разу та як швидко буде відновлюватись – залежатиме від розвитку подій у світі та від дій української влади", – зазначають експерти.

На їхню думку, ситуація в Україні ускладнюється піковими виплатами за зовнішнім державним боргом та високими потребами у запозиченнях для фінансування бюджету. Цього року загальні потреби у фінансуванні бюджету становлять 13 млрд доларів. Схожі суми і наступного року. Сумарно – це практично весь золотовалютний запас країни. Внутрішніх ресурсів для покриття потреб бюджету не вистачить. Доступ до світових фінансових ринків наразі відсутній, і його відновлення важко спрогнозувати.

Нещодавня зміна уряду та звільнення Генерального прокурора без зрозумілих та об’єктивних підстав викликали негативну реакцію інвестиційної та бізнес-спільноти.

"Найбільше занепокоєння викликає імовірне згортання реформ, обмеження незалежності НБУ та відмова від співпраці з МВФ. А непрогнозовані кадрові рішення збільшують і без того високий рівень невизначеності та підвищують вірогідність негативного сценарію, що безумовно позначиться на рівні життя кожного українського громадянина", – йдеться в листі.

Інший сценарій – проведення системних реформ та мінімізація наслідків зовнішнього шоку. Для цього необхідні злагоджені, швидкі та професійні дії всіх гілок влади за підтримки громадянського суспільства, бізнесу, експертної спільноти та міжнародних організацій, вважають економісти.

Що необхідно зробити першочергово:

Відновлення співпраці з МВФ та іншими міжнародними кредиторами. Сьогодні їхня допомога стає не просто потрібною, а необхідною, щоб втримати ситуацію під контролем та уникнути дефолту.

Підготовка стабілізаційних заходів для стримання можливого відпливу депозитів та виводу капіталу.

Налаштування соціальної підтримки для захисту людей, які будуть тимчасово непрацездатними чи втратять роботу через можливе поширення вірусу чи скорочення виробництва в окремих секторах. Безумовно, така підтримка має бути в рамках можливостей бюджету та розподілятись прозоро.

Чітка та злагоджена комунікація з боку уряду, НБУ, парламенту та президента.

"Ситуація в світовій економіці погіршується щодня. Часу і ресурсів для популізму, емоційних рішень та внутрішньої боротьби немає. Це питання доль мільйонів українських громадян", – резюмували економісти.

Відповідь уряду:
"кріза мінєт"
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 18:50

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Востаннє редагувалось Replay в Сер 11 бер, 2020 18:52, всього редагувалось 1 раз.
Replay
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 18:51

  asti написав:На налике откат!!
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Откат с 26.5 днём до 27.00 вечером? :lol:

Давай угадаю - остался на самом красивом заборе? И пытаешься толкнуть оленей в другую сторону?
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 18:52

  asti написав:На налике откат!!
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потрібно врахувати, що дуже багато бажаючих на вихід, тому краще і далі сидіти на зеленому заборі
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 18:53

  2XL написав:
kluychkooleg написав:
  kopetanAmeriga написав:Тасик и Алла все еще наливают по 25.85 и 26.10


Если уже упоминаете ТАС, то пишите реальный итоговый курс с учетом 1,5% за конвертацию и 1% за вывод.
А то вводите народ в заблуждение.
ТАС - это те еще хитрованы...
Хоть гривню свою вывел без комиссии, благодаря подсказке в поддержке.


У кого Викэнд многовалютный нет конвертации и % за вывод


А сколько стоит обслуживание карт и насколько легко их открыть?
Мне почему-то всучили "Велику п'ятiрку", когда я пришел и сказал, что мне нужны карты для обмена онлайн.
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 18:54

  proftpd66 написав:Обманка https://obmenka24.kiev.ua/
Bid - резко вниз. Евро было по 30.69, сейчас 30.

И доллар по 26

Какой план завтра ? Надо насыпать ?

Это у них всегда расширение спреда в обе стороны в небизнес время.
ivan2009
 
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