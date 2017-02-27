jump написав:

Колектив авторів VoxUkraine написав відкритого листа прем’єр-міністру Денису Шмигалю, у якому вказав на ризики для української економіки та шляхи їх вирішення.Текст листа опублікувало видання Liga.net."Українська економіка перебуває на порозі серйозних випробувань, спричинених швидким поширенням коронавірусу в світі та нестабільністю на світових фінансових ринках. Наслідки цього для українців критично залежать від швидкості та фаховості рішень влади", – йдеться в листі.За поточними прогнозами, світова економіка може уповільнитись до 1,5-2% після 3% зростання у 2019 році. Але, у випадку пандемії, зростання в світі може повністю зупинитись, як це було у 2009 році під час світової фінансової кризи. В той рік українська економіка скоротилась на 15%, а гривня знецінилась на 37%, нагадують експерти."Наскільки постраждає українська економіка цього разу та як швидко буде відновлюватись – залежатиме від розвитку подій у світі та від дій української влади", – зазначають експерти.На їхню думку, ситуація в Україні ускладнюється піковими виплатами за зовнішнім державним боргом та високими потребами у запозиченнях для фінансування бюджету. Цього року загальні потреби у фінансуванні бюджету становлять 13 млрд доларів. Схожі суми і наступного року. Сумарно – це практично весь золотовалютний запас країни. Внутрішніх ресурсів для покриття потреб бюджету не вистачить. Доступ до світових фінансових ринків наразі відсутній, і його відновлення важко спрогнозувати.Нещодавня зміна уряду та звільнення Генерального прокурора без зрозумілих та об’єктивних підстав викликали негативну реакцію інвестиційної та бізнес-спільноти."Найбільше занепокоєння викликає імовірне згортання реформ, обмеження незалежності НБУ та відмова від співпраці з МВФ. А непрогнозовані кадрові рішення збільшують і без того високий рівень невизначеності та підвищують вірогідність негативного сценарію, що безумовно позначиться на рівні життя кожного українського громадянина", – йдеться в листі.Інший сценарій – проведення системних реформ та мінімізація наслідків зовнішнього шоку. Для цього необхідні злагоджені, швидкі та професійні дії всіх гілок влади за підтримки громадянського суспільства, бізнесу, експертної спільноти та міжнародних організацій, вважають економісти.Що необхідно зробити першочергово:Відновлення співпраці з МВФ та іншими міжнародними кредиторами. Сьогодні їхня допомога стає не просто потрібною, а необхідною, щоб втримати ситуацію під контролем та уникнути дефолту.Підготовка стабілізаційних заходів для стримання можливого відпливу депозитів та виводу капіталу.Налаштування соціальної підтримки для захисту людей, які будуть тимчасово непрацездатними чи втратять роботу через можливе поширення вірусу чи скорочення виробництва в окремих секторах. Безумовно, така підтримка має бути в рамках можливостей бюджету та розподілятись прозоро.Чітка та злагоджена комунікація з боку уряду, НБУ, парламенту та президента."Ситуація в світовій економіці погіршується щодня. Часу і ресурсів для популізму, емоційних рішень та внутрішньої боротьби немає. Це питання доль мільйонів українських громадян", – резюмували економісти.