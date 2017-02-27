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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 11 бер, 2020 18:47
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Хех, євро здувається
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Сер 11 бер, 2020 18:48
Посмотрим что завтра решит НБУ.
Хотелось бы что-бы к 14:00 курс подошел к 28 , ну или к 27,50
Но тут важно что решит НБУ. Если снизит ставку, или оставит на месте, то ничего хорошего не будет.
А вот если поднимет хотя-бы на 2% а еще лучше на 3% тогда можно попытаться ловить откат.
Живите своим умом!
Додано: Сер 11 бер, 2020 18:48
Катимся дальше
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 11 бер, 2020 18:49
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Delta oporteat nos salvos fieri!
Додано: Сер 11 бер, 2020 18:49
Відповідь уряду:
"кріза мінєт"
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Сер 11 бер, 2020 18:50
Купил акции американских компаний!
Верю в Америку! Супердержава!
Востаннє редагувалось Replay в Сер 11 бер, 2020 18:52, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 11 бер, 2020 18:51
Додано: Сер 11 бер, 2020 18:52
Додано: Сер 11 бер, 2020 18:53
А сколько стоит обслуживание карт и насколько легко их открыть?
Мне почему-то всучили "Велику п'ятiрку", когда я пришел и сказал, что мне нужны карты для обмена онлайн.
Додано: Сер 11 бер, 2020 18:54
Это у них всегда расширение спреда в обе стороны в небизнес время.
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