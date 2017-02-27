Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 11 бер, 2020 18:55
Хай щастить! Вітаюсь совсіма. 18:30 Продовжили ріст ще й добряче. На цілу гривню! Маю данні з Хмельницького тільки на 14:30. 11:00 Курс НБУ: МіжБанк перестарався! Євро (₴ --> €) 29,0499(28,7916 + 0,2583(+ 0,5580)), Долар США (₴ --> $) 25,6240(25,3135 + 0,3105(+ 0,3920)). Виросли! Та не так чуттєво як готівка. Крос курс євро/доляр - 1,12685(1,13365−0,0068) знову припав, Золото - 1647,10(1654,29−7,19(−29,51)) доляра за унцію, також припало. Світ вже очухався, а ось, як на мене, готівка в паніці, навіяной "друзяками" зі сходу. Харків бикує. ВО
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Додано: Сер 11 бер, 2020 18:57
proftpd66 написав:
Обманка
https://obmenka24.kiev.ua/
Bid - резко вниз. Евро было по 30.69, сейчас 30.
И доллар по 26
Какой план завтра ? Надо насыпать ?
Ну вы и нашли шарашкину контору, на которую ссылаться.
Я думал, что никто этими жуликами с огромной маржой не пользяется.
kluychkooleg
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Додано: Сер 11 бер, 2020 19:01
Kalgan написав: Yuri_T написав: kopetanAmeriga написав:
ЗЫ: У обоих банков банкоматы с кэш-ином, пихай в них пресс бумаги скок хош
На крайняк есть касса, через которую тож можно вагон бумаги на карту закинуть.
у Аллы эти банкоматы больше 15000/день не принимают.
да и снятие с валютных карт не каждый раз бесплатное
Это если вы по номеру карты хотите пополнить
А если пополняете свою карту (с присутствием карты) то нет такого ограничения
Ограничение есть на кол-во банкнот за один раз. Но сразу можно дать и вторую пайку и третью.
Игорь
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Додано: Сер 11 бер, 2020 19:01
Что-то смотрю все напрочь забыли про "зраду", еще меньше месяца назад это было основное препятствие бурному расцвету Украины в виде VRI, а сейчас отдают по дешевке, с 30% скидкой. И еще даже не вечер)) Самое время выкупать...
Дурень думкою багатіє
starsn
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Додано: Сер 11 бер, 2020 19:07
Так працювати тре більше, тоді і вам усміхнеться доля
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Додано: Сер 11 бер, 2020 19:17
Кстати, сегодня впервые больше чем за год курс превысил прошлогодний на эту дату, в том году был 26,60...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
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Додано: Сер 11 бер, 2020 19:21
asti написав:
Кстати, сегодня впервые больше чем за год курс превысил прошлогодний на эту дату, в том году был 26,60...
і свинарчуки нинішні теж на порядок більші і зажерливіші, ніж рік назад. Достіженіє так сказать
Expert100500
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Додано: Сер 11 бер, 2020 19:22
Expert100500 написав: asti написав:
Кстати, сегодня впервые больше чем за год курс превысил прошлогодний на эту дату, в том году был 26,60...
і свинарчуки нинішні теж на порядок більші і зажерливіші, ніж рік назад. Достіженіє так сказать
...а курці просо!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
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Додано: Сер 11 бер, 2020 19:23
Replay написав:
Купил акции американских компаний!
Верю в Америку! Супердержава!
Рано!)
LordEmerald
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Додано: Сер 11 бер, 2020 19:23
kluychkooleg написав: Zebra написав:
Теханализ во всей красе. Перевернутая Голова плечи отработали на наличке шикарно. Пробой 25.10 - полет на 27.
А как по Евро?
Голова-плечи уже есть?
Евро нужно подождать еще, паритет там неизбежен. Пока не готовы хомячки расставаться с этой мусорной валютой союзных сношений. Вон когда вся Европа закроется на карантин, полетит он прямиком на 0.85.
Востаннє редагувалось
Zebra
в Сер 11 бер, 2020 19:25, всього редагувалось 1 раз.
Zebra
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