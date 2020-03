Додано: Сер 11 бер, 2020 19:07

jump написав: Ахметов продає Західній Україні електроенергію на 75% дорожче ніж Словаччині

https://www.epravda.com.ua/news/2020/03/11/657909/

Так працювати тре більше, тоді і вам усміхнеться доля Так працювати тре більше, тоді і вам усміхнеться доля

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/