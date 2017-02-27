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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 42294230423142324233>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.7 5 91
23.01-23.50
0
0
23.51-24.0
0
0
24.01-24.5
1%
1
24.51-25.0
2%
2
25.01-25.5
3%
3
25.51-26.0
8%
7
26.01-26.5
10%
9
26.51-27.0
22%
20
27.01-27.5
16%
15
27.51-28.0
9%
8
выше 28
29%
26
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 18:55

Курси на зараз - знову все все зелене


Вітаюсь совсіма.
18:30
Зображення
Продовжили ріст ще й добряче. На цілу гривню!
Маю данні з Хмельницького тільки на 14:30.

11:00
Зображення

Курс НБУ:

МіжБанк перестарався!
Євро (₴ --> €) 29,0499(28,7916 + 0,2583(+ 0,5580)),
Долар США (₴ --> $) 25,6240(25,3135 + 0,3105(+ 0,3920)).
Виросли! Та не так чуттєво як готівка.

Крос курс євро/доляр - 1,12685(1,13365−0,0068) знову припав, :|

Золото - 1647,10(1654,29−7,19(−29,51)) доляра за унцію, також припало.

Світ вже очухався, а ось, як на мене, готівка в паніці, навіяной "друзяками" зі сходу. Харків бикує.

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 18:57

  proftpd66 написав:Обманка https://obmenka24.kiev.ua/
Bid - резко вниз. Евро было по 30.69, сейчас 30.

И доллар по 26

Какой план завтра ? Надо насыпать ?


Ну вы и нашли шарашкину контору, на которую ссылаться.
Я думал, что никто этими жуликами с огромной маржой не пользяется.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 19:01

  Kalgan написав:
  Yuri_T написав:
  kopetanAmeriga написав:ЗЫ: У обоих банков банкоматы с кэш-ином, пихай в них пресс бумаги скок хош :mrgreen:
На крайняк есть касса, через которую тож можно вагон бумаги на карту закинуть.

у Аллы эти банкоматы больше 15000/день не принимают.
да и снятие с валютных карт не каждый раз бесплатное

Это если вы по номеру карты хотите пополнить :mrgreen:
А если пополняете свою карту (с присутствием карты) то нет такого ограничения :D

Ограничение есть на кол-во банкнот за один раз. Но сразу можно дать и вторую пайку и третью.
Игорь
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 19:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Что-то смотрю все напрочь забыли про "зраду", еще меньше месяца назад это было основное препятствие бурному расцвету Украины в виде VRI, а сейчас отдают по дешевке, с 30% скидкой. И еще даже не вечер)) Самое время выкупать...
Дурень думкою багатіє
starsn
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 19:07

  jump написав:Ахметов продає Західній Україні електроенергію на 75% дорожче ніж Словаччині
https://www.epravda.com.ua/news/2020/03/11/657909/

Так працювати тре більше, тоді і вам усміхнеться доля
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 19:17

Кстати, сегодня впервые больше чем за год курс превысил прошлогодний на эту дату, в том году был 26,60...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 19:21

  asti написав:Кстати, сегодня впервые больше чем за год курс превысил прошлогодний на эту дату, в том году был 26,60...


і свинарчуки нинішні теж на порядок більші і зажерливіші, ніж рік назад. Достіженіє так сказать
Expert100500
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 19:22

  Expert100500 написав:
  asti написав:Кстати, сегодня впервые больше чем за год курс превысил прошлогодний на эту дату, в том году был 26,60...
і свинарчуки нинішні теж на порядок більші і зажерливіші, ніж рік назад. Достіженіє так сказать
...а курці просо! ;)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 19:23

  Replay написав:Купил акции американских компаний!
Верю в Америку! Супердержава!

Рано!)
LordEmerald
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 19:23

  kluychkooleg написав:
  Zebra написав:Теханализ во всей красе. Перевернутая Голова плечи отработали на наличке шикарно. Пробой 25.10 - полет на 27.


А как по Евро?
Голова-плечи уже есть?

Евро нужно подождать еще, паритет там неизбежен. Пока не готовы хомячки расставаться с этой мусорной валютой союзных сношений. Вон когда вся Европа закроется на карантин, полетит он прямиком на 0.85.
Востаннє редагувалось Zebra в Сер 11 бер, 2020 19:25, всього редагувалось 1 раз.
Zebra
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