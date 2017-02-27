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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4230423142324233>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.7 5 91
23.01-23.50
0
0
23.51-24.0
0
0
24.01-24.5
1%
1
24.51-25.0
2%
2
25.01-25.5
3%
3
25.51-26.0
8%
7
26.01-26.5
10%
9
26.51-27.0
22%
20
27.01-27.5
16%
15
27.51-28.0
9%
8
выше 28
29%
26
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 19:24

  LordEmerald написав:
  Replay написав:Купил акции американских компаний!
Верю в Америку! Супердержава!

Рано!)


На хаях, перед падением, успел таки, Орьол ! "куплю жене сапоги !"
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 19:30

  uaprofi написав:блин шо, это делается? :evil:
шо делать тем кто вошёл в гривну?
гдето ещё кто-то продаёт доллар хоть по 25?


Два дня назад вы финансовую мысль по другому формулировали:

Зображення

А если серьезно, то берете фото бюллетеня что вы голосовали за ЗЕкоМАНДУ и с этим фото в любой обменке вас с радостью отоварят по 25!
komp
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 19:32

  Zebra написав:
  kluychkooleg написав:
  Zebra написав:Теханализ во всей красе. Перевернутая Голова плечи отработали на наличке шикарно. Пробой 25.10 - полет на 27.


А как по Евро?
Голова-плечи уже есть?

Евро нужно подождать еще, паритет там неизбежен. Пока не готовы хомячки расставаться с этой мусорной валютой союзных сношений. Вон когда вся Европа закроется на карантин, полетит он прямиком на 0.85.

Дружище,хр гнать волну.Для начала идём на 1.2.
Дед Мороз
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 19:33

Прошла инфа о резком сокращении денег на депосертификатах - якобы эта сумма сократилась до 148 миллиардов со 185 неделю назад, и якобы именно с этим связан такой рост курса - на эту гривну "свои люди" гребут доллар! Кто-нибудь может подтвердить или опровергнуть?
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 19:35

komp А с бюллетенем за Пороха по чём думаете отоварят? А за других фигурантов?
Востаннє редагувалось dir в Сер 11 бер, 2020 19:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 19:36

НБУ сегодня продал около 350 млн.
nebiros
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 19:38

  zzzzzz написав:Посмотрим что завтра решит НБУ.

Хотелось бы что-бы к 14:00 курс подошел к 28 , ну или к 27,50

Но тут важно что решит НБУ. Если снизит ставку, или оставит на месте, то ничего хорошего не будет.

А вот если поднимет хотя-бы на 2% а еще лучше на 3% тогда можно попытаться ловить откат.


Вітаю, zzzzzz.
Я б так круто не підіймав!

По перше. Тільки почали розгрібати гору двотижневих сертифікатів на балансі банків.

По друге, якось ніхто не звернув увагу на дефляцію у лютому. Річна інфляція 2.4% вдвічі меньше річної цілі НБУ.

По третє, банки вже вчора спалили майже всю ліквідність в погоні за дорожчайшим доляром. Та ще й Казначейство підгрібає. Як на мене вже сьогодні на МБ гривні малувато. Завтра, зрозуміло, буде ще меньше.
Зображення

Я б також підняв, но не так багато, як Ви пропануєте. Десь 0,5, ну хай буде відсоток, як Казахи зробили. Не більше!!!

Хоча у світі всі грошима вірус лікують, ось і Англія відсоток знизила.

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 19:40

  nebiros написав:НБУ сегодня продал около 350 млн.


це ще добре, що депозити нерозривні :lol:
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 19:40

  dir написав:komp А с бюллетенем за Пороха по чём думаете отоварят? А за других фигурантов?


отоваренные цукерками забывают что в прошлый раз с бюллетенями за пороха их отоваривали в три раза подорожавшим долларом. Диабет наверное на память плохо влияет.
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 19:44

  vovakwasov написав:
  nebiros написав:НБУ сегодня продал около 350 млн.
це ще добре, що депозити нерозривні :lol:
ОВДП розривні... ;)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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