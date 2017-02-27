Прошла инфа о резком сокращении денег на депосертификатах - якобы эта сумма сократилась до 148 миллиардов со 185 неделю назад, и якобы именно с этим связан такой рост курса - на эту гривну "свои люди" гребут доллар! Кто-нибудь может подтвердить или опровергнуть?
Хотелось бы что-бы к 14:00 курс подошел к 28 , ну или к 27,50
Но тут важно что решит НБУ. Если снизит ставку, или оставит на месте, то ничего хорошего не будет.
А вот если поднимет хотя-бы на 2% а еще лучше на 3% тогда можно попытаться ловить откат.
Вітаю, zzzzzz. Я б так круто не підіймав!
По перше. Тільки почали розгрібати гору двотижневих сертифікатів на балансі банків.
По друге, якось ніхто не звернув увагу на дефляцію у лютому. Річна інфляція 2.4% вдвічі меньше річної цілі НБУ.
По третє, банки вже вчора спалили майже всю ліквідність в погоні за дорожчайшим доляром. Та ще й Казначейство підгрібає. Як на мене вже сьогодні на МБ гривні малувато. Завтра, зрозуміло, буде ще меньше.
Я б також підняв, но не так багато, як Ви пропануєте. Десь 0,5, ну хай буде відсоток, як Казахи зробили. Не більше!!!
Хоча у світі всі грошима вірус лікують, ось і Англія відсоток знизила.
ВО
Хай щастить!
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.