На хаях, перед падением, успел таки, Орьол ! "куплю жене сапоги !"
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 11 бер, 2020 19:24
Додано: Сер 11 бер, 2020 19:30
Два дня назад вы финансовую мысль по другому формулировали:
А если серьезно, то берете фото бюллетеня что вы голосовали за ЗЕкоМАНДУ и с этим фото в любой обменке вас с радостью отоварят по 25!
Додано: Сер 11 бер, 2020 19:32
Дружище,хр гнать волну.Для начала идём на 1.2.
Додано: Сер 11 бер, 2020 19:33
Прошла инфа о резком сокращении денег на депосертификатах - якобы эта сумма сократилась до 148 миллиардов со 185 неделю назад, и якобы именно с этим связан такой рост курса - на эту гривну "свои люди" гребут доллар! Кто-нибудь может подтвердить или опровергнуть?
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Сер 11 бер, 2020 19:35
komp А с бюллетенем за Пороха по чём думаете отоварят? А за других фигурантов?
Востаннє редагувалось dir в Сер 11 бер, 2020 19:37, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 11 бер, 2020 19:38
Вітаю, zzzzzz.
Я б так круто не підіймав!
По перше. Тільки почали розгрібати гору двотижневих сертифікатів на балансі банків.
По друге, якось ніхто не звернув увагу на дефляцію у лютому. Річна інфляція 2.4% вдвічі меньше річної цілі НБУ.
По третє, банки вже вчора спалили майже всю ліквідність в погоні за дорожчайшим доляром. Та ще й Казначейство підгрібає. Як на мене вже сьогодні на МБ гривні малувато. Завтра, зрозуміло, буде ще меньше.
Я б також підняв, но не так багато, як Ви пропануєте. Десь 0,5, ну хай буде відсоток, як Казахи зробили. Не більше!!!
Хоча у світі всі грошима вірус лікують, ось і Англія відсоток знизила.
ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Сер 11 бер, 2020 19:40
Додано: Сер 11 бер, 2020 19:40
Додано: Сер 11 бер, 2020 19:44
ОВДП розривні...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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