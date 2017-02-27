Додано: Сер 11 бер, 2020 19:45

Накропал вот это при папередней кризе. Нюансы, конечно, есть, но все же...



Господа, в министерских сидящие креслах,

Позитив излучающие в планах смелых,

Вы простите, быть может я выскажусь резко,

Ну да что поделаешь — накипело!



Сейчас в выиграше те, кто вас вовсе не слушал,

Когда вы о стабильности в ящике пели.

Ну, а кто повелся, развесил уши,

О своей наивности пожалели.



Кто затарился зеленью — вышло не так уж плохо,

Ну, а кто сладких слов был обманут коварством,

Себя чуствует лохом, или, вернее, ЛОГ-ом —

Лицом Обворованным Государством!



Рефинансы ушли в песок, завалены банки,

Чтобы так и разэдак их, паразитов!

Представляете — гады снизили ставки

По валютным и гривневым депозитам!



Дешевеет недвижимость, ставшая неликвидом,

Ну, а деньги в матрасе съедает инфляция...

Что же делать конкретному индивидууму?!

И куда горемыке рантье податься?!