kluychkooleg написав: А как по Евро? Голова-плечи уже есть?
Евро нужно подождать еще, паритет там неизбежен. Пока не готовы хомячки расставаться с этой мусорной валютой союзных сношений. Вон когда вся Европа закроется на карантин, полетит он прямиком на 0.85.
Дружище,хр гнать волну.Для начала идём на 1.2.
в Євпопі зараз не на жарт занепокоїлися як не долволити озвученого вами сценарію, американці будуть рятуватися дешевим доларом і попутно ЄС можуть вжарити, ... Ангела Меркель зараз з величезною радістю сприйняла би рееалізацію хотілки Зебри, якби
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
читала тему и всерьез задумалась, что было, если в 2013 не перейти в валюту посчитала по примерным депоставкам с 2014 до 2019 в грн, перевела суммарный результат в баксы - убыток ок 17% это я еще не учитывала, что по баксах тоже были проценты, и пару лет неплохие поддерживать отечественного производителя - это красиво, но и убыточно
Surfer Это у сёрферов с памтью плохо на почве загнаности в гривну. Вменяемые люди еще при Азирове видели что курс искусственный и были в валюте. А если ты и при "крызе минет попизже" сидел в гривне, то кто тебе доктор?