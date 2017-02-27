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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4230423142324233

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.7 5 91
23.01-23.50
0
0
23.51-24.0
0
0
24.01-24.5
1%
1
24.51-25.0
2%
2
25.01-25.5
3%
3
25.51-26.0
8%
7
26.01-26.5
10%
9
26.51-27.0
22%
20
27.01-27.5
16%
15
27.51-28.0
9%
8
выше 28
29%
26
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 19:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Накропал вот это при папередней кризе. Нюансы, конечно, есть, но все же...

Господа, в министерских сидящие креслах,
Позитив излучающие в планах смелых,
Вы простите, быть может я выскажусь резко,
Ну да что поделаешь — накипело!

Сейчас в выиграше те, кто вас вовсе не слушал,
Когда вы о стабильности в ящике пели.
Ну, а кто повелся, развесил уши,
О своей наивности пожалели.

Кто затарился зеленью — вышло не так уж плохо,
Ну, а кто сладких слов был обманут коварством,
Себя чуствует лохом, или, вернее, ЛОГ-ом —
Лицом Обворованным Государством!

Рефинансы ушли в песок, завалены банки,
Чтобы так и разэдак их, паразитов!
Представляете — гады снизили ставки
По валютным и гривневым депозитам!

Дешевеет недвижимость, ставшая неликвидом,
Ну, а деньги в матрасе съедает инфляция...
Что же делать конкретному индивидууму?!
И куда горемыке рантье податься?!
Salomon
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 19:48

  Дед Мороз написав:
  Zebra написав:
  kluychkooleg написав:
А как по Евро?
Голова-плечи уже есть?

Евро нужно подождать еще, паритет там неизбежен. Пока не готовы хомячки расставаться с этой мусорной валютой союзных сношений. Вон когда вся Европа закроется на карантин, полетит он прямиком на 0.85.

Дружище,хр гнать волну.Для начала идём на 1.2.

в Євпопі зараз не на жарт занепокоїлися як не долволити озвученого вами сценарію, американці будуть рятуватися дешевим доларом і попутно ЄС можуть вжарити, ... Ангела Меркель зараз з величезною радістю сприйняла би рееалізацію хотілки Зебри, якби
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 19:50

Дед Мороз
С какого перепугу на 1.2 то? Евро вниз в ближайшее время однозначно
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 19:51

  zzzzzz написав:Посмотрим что завтра решит НБУ.

Хотелось бы что-бы к 14:00 курс подошел к 28 , ну или к 27,50

а губозакаточну машинку вам не захотілося? ваш аккаунт Зебра зламав?
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 19:53

  75stasstas75 написав:Дед Мороз
С какого перепугу на 1.2 то? Евро вниз в ближайшее время однозначно

Посмотрим
Дед Мороз
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 19:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

читала тему и всерьез задумалась, что было, если в 2013 не перейти в валюту
посчитала по примерным депоставкам с 2014 до 2019 в грн, перевела суммарный результат в баксы - убыток ок 17%
это я еще не учитывала, что по баксах тоже были проценты, и пару лет неплохие
поддерживать отечественного производителя - это красиво, но и убыточно :)
Arien
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 19:54

Surfer Это у сёрферов с памтью плохо на почве загнаности в гривну. Вменяемые люди еще при Азирове видели что курс искусственный и были в валюте.
А если ты и при "крызе минет попизже" сидел в гривне, то кто тебе доктор?
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