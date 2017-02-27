Додано: Сер 11 бер, 2020 20:41

Технический пост.



Появились итоги торгов за сегодня на ПФТС. Оборот вырос в 4 раза по сравнению со вчера и составил 1,45 млрд, против вчерашнего 0,345 млрд



Лидеры торгов

ОВГЗ 206460 ( 22.11.2023) оборот 627 млн.грн.

Было три сделки, цена средняя 910,5 ( без НКД)

Доходность почти 16%



Похоже это первые "счастливчики" т.к. размещения этой бумаги происходило 10,17 декабря и 14 января.

С дохоостями 11,70% - 9,88% .

Курс в то время был 23,40 - 24,00



По цене покупки они потеряли ( 1030-944 это 9%) +7% на курсе. В итоге 16% убыток в валютном эквиваленте. Если это были нерезы.



Далее по объемам оборотов идет ОВГЗ 201255 ( 24.05.2023) Оборот 492 млн.грн.

Сегодня продавались в среднем 1025,5 (+46,15НКД) Доходность 15,2%



Размещение было 3 декабря и 21 января . Курс был 23,50-24,10

Доходность была 10-12,5%.

Убыток в валюте порядка 15-17%



Далее ОВГЗ 203749 - погашение через 3 недели.

Оборот 206 млн. Но там ничего интересного.



Потом еврооблигации с погашением в 2028 году на 52 млн.



Потом ОВГЗ195176 ( 11.08.2021) оборот 26 млн. , цена 1020,60 +11,87

Доходность 15%



К чему я это все так подробно расписываю. Если бы НБУ не сдерживал курс, а позволил ему улететь на 2-3-4 грн. То про нерезов можно было бы забыть на несколько лет вперед.



А всем зеленым большой "привет" Особенно новому министру финансов.

По какой ставке он собирается привлекать ресурсы, это у него надо спросить. Рынок сегодня 15-16% торгуется.

Живите своим умом!