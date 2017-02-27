nebiros
Национальный банк Украины (НБУ) в среду, 11 марта, продал на межбанковском рынке $350 млн с целью сглаживания курсовых колебаний на фоне существенного превышения спроса на валюту над предложением.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 11 бер, 2020 20:30
nebiros
Национальный банк Украины (НБУ) в среду, 11 марта, продал на межбанковском рынке $350 млн с целью сглаживания курсовых колебаний на фоне существенного превышения спроса на валюту над предложением.
"Кінець епохи бідності" - сказав Ананас
Додано: Сер 11 бер, 2020 20:31
Побачим чи з'їсть шляпу Пацкан, якщо середньорічний вийде ПА27
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Сер 11 бер, 2020 20:31
Додано: Сер 11 бер, 2020 20:33
"Каждой твари ..."
"Береги руку, Сеня!" ... - повеяло знакомым : НБУ за два дня пол-лярда - в топку, и сколько ещё будем удерживать "па8" .. Кто больше
Востаннє редагувалось Ser Fil в Сер 11 бер, 2020 20:35, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 11 бер, 2020 20:33
Так снимать надо не с карты, а с "Ощадного счёта".[/quote]
Есть Ощадный в валюте?
Гривню я снимал по схеме Велика п'ятірка - Ощадный - Платiвка - касса
Додано: Сер 11 бер, 2020 20:38
Так и было,со скалой по 8 при самом лучшем банкире Европы,Мира и Вселенной Арбузова.Первая заповедь гласит:тарьте бакс по 5,по 4,7,по 8,по 12 и 16,по 23 и будет вам счастье.Вторая гласит:не забывайте вовремя сливать в бумагу,акцульки,бузинес или в кирпичи.
Додано: Сер 11 бер, 2020 20:39
Ну нє, якщо норма резервування 0, то облікова 9%, гуляти так гуляти.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Сер 11 бер, 2020 20:40
Шмигаль оголосив про входження України в світову економічну кризу https://news.finance.ua/ru/news/-/46681 ... kij-krizis
були у нас різні прем'єри, а тут у підходящий момент назначили дуже "відважного"
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
Додано: Сер 11 бер, 2020 20:41
Технический пост.
Появились итоги торгов за сегодня на ПФТС. Оборот вырос в 4 раза по сравнению со вчера и составил 1,45 млрд, против вчерашнего 0,345 млрд
Лидеры торгов
ОВГЗ 206460 ( 22.11.2023) оборот 627 млн.грн.
Было три сделки, цена средняя 910,5 ( без НКД)
Доходность почти 16%
Похоже это первые "счастливчики" т.к. размещения этой бумаги происходило 10,17 декабря и 14 января.
С дохоостями 11,70% - 9,88% .
Курс в то время был 23,40 - 24,00
По цене покупки они потеряли ( 1030-944 это 9%) +7% на курсе. В итоге 16% убыток в валютном эквиваленте. Если это были нерезы.
Далее по объемам оборотов идет ОВГЗ 201255 ( 24.05.2023) Оборот 492 млн.грн.
Сегодня продавались в среднем 1025,5 (+46,15НКД) Доходность 15,2%
Размещение было 3 декабря и 21 января . Курс был 23,50-24,10
Доходность была 10-12,5%.
Убыток в валюте порядка 15-17%
Далее ОВГЗ 203749 - погашение через 3 недели.
Оборот 206 млн. Но там ничего интересного.
Потом еврооблигации с погашением в 2028 году на 52 млн.
Потом ОВГЗ195176 ( 11.08.2021) оборот 26 млн. , цена 1020,60 +11,87
Доходность 15%
К чему я это все так подробно расписываю. Если бы НБУ не сдерживал курс, а позволил ему улететь на 2-3-4 грн. То про нерезов можно было бы забыть на несколько лет вперед.
А всем зеленым большой "привет" Особенно новому министру финансов.
По какой ставке он собирается привлекать ресурсы, это у него надо спросить. Рынок сегодня 15-16% торгуется.
Живите своим умом!
Додано: Сер 11 бер, 2020 20:41
у них всё по плану. они пакуют друганов, а потом и сами на выход.
эта схема такая была изначально придумана нищебродами из команды Зе...
первые на прошлой недели на выход пошли, теперь и эти пойдут.
всё спишут на вирус и мировой кризис.
типа ушедшие будут нести политическую ответственность. а что это такое полит. ответственность????
в законах такой статьи - НЕТ
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
|