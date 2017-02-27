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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 423342344235423642374238>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.7 5 98
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3
25.51-26.0
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7
26.01-26.5
11%
11
26.51-27.0
22%
22
27.01-27.5
15%
15
27.51-28.0
8%
8
выше 28
30%
29
Всього голосів : 98
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 20:30

nebiros
Национальный банк Украины (НБУ) в среду, 11 марта, продал на межбанковском рынке $350 млн с целью сглаживания курсовых колебаний на фоне существенного превышения спроса на валюту над предложением.
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 20:31

  jump написав:Державний борг за два місяці поточного року виріс на 2,6% або більш ніж на 46 мільярдів гривень.

Про це повідомив голова Рахункової палати Валерій Пацкан, передає прес-служба відомства.

"Девальвація у січні–лютому цього року гривні до іноземних валют, в яких номіновано борг, і перевищення державних запозичень над погашенням державного боргу спричинили збільшення державного боргу на 46,4 млрд грн (2,6%).

Зовнішній борг зріс на 61,2 млрд грн (6,6%), а внутрішній – скоротився на 14,8 млрд грн (1,8%)", – сказав Пацкан.

За його словами, на погашення державного боргу витрачено 51,7 млрд грн, або 87,6% плану на звітний період.

"Економія на обслуговуванні боргу відбулася за рахунок нижчого курсу гривні по відношенню до долара ніж врахований у державному бюджеті на цей рік.

І нам знову доводиться говорити про неналежну якість макроекономічного прогнозування. Адже закладення в бюджет курсу гривні, який суттєво відрізняється від реального, тягне за собою чимало проблем", – наголосив Пацкан.

Він нагадав, що фактичний курс гривні у середньому за січень−лютий становив 24,0 гривні за долар, тоді як у розрахунках показників бюджету на 2020 рік враховано 27 гривень за долар.

Побачим чи з'їсть шляпу Пацкан, якщо середньорічний вийде ПА27
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 20:31

  nebiros написав:НБУ сегодня продал около 350 млн.

Прогнозно опережает ярд в неделю.Отправляют,ох и отправляют же зелёные чемоданы:) Даже торги продлевают...уро...,впрочем,такова реальность и не считаться с ней глупо.Стоит денег.
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 20:33

"Каждой твари ..."

  komp написав:Surfer Это у сёрферов с памтью плохо на почве загнаности в гривну. Вменяемые люди еще при Азирове видели что курс искусственный и были в валюте.
А если ты и при "крызе минет попизже" сидел в гривне, то кто тебе доктор?


"Береги руку, Сеня!" ... :mrgreen: - повеяло знакомым : НБУ за два дня пол-лярда - в топку, и сколько ещё будем удерживать "па8" .. :idea: Кто больше :?:
Щоб стримати паніку, Національний банк два дні поспіль виходить з інтервенціями: 10 березня продав $270 млн, а 11 березня – $230 млн. Це найбільші обсяги продажу валюти з резервів НБУ в 2020 році.Источник: https://biz.censor.net.ua/r3180791
Востаннє редагувалось Ser Fil в Сер 11 бер, 2020 20:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 20:33

  reef написав:
А сколько стоит обслуживание карт и насколько легко их открыть?
Мне почему-то всучили "Велику п'ятiрку", когда я пришел и сказал, что мне нужны карты для обмена онлайн.

Так снимать надо не с карты, а с "Ощадного счёта".[/quote]

Есть Ощадный в валюте?
Гривню я снимал по схеме Велика п'ятірка - Ощадный - Платiвка - касса
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 20:38

  komp написав:Surfer Это у сёрферов с памтью плохо на почве загнаности в гривну. Вменяемые люди еще при Азирове видели что курс искусственный и были в валюте.
А если ты и при "крызе минет попизже" сидел в гривне, то кто тебе доктор?

Так и было,со скалой по 8 при самом лучшем банкире Европы,Мира и Вселенной Арбузова.Первая заповедь гласит:тарьте бакс по 5,по 4,7,по 8,по 12 и 16,по 23 и будет вам счастье.Вторая гласит:не забывайте вовремя сливать в бумагу,акцульки,бузинес или в кирпичи.
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 20:39

  asti написав:Завтра заседание по поводу учётной ставки.
Мой прогноз оставят 11%

Ну нє, якщо норма резервування 0, то облікова 9%, гуляти так гуляти.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 20:40

Шмигаль оголосив про входження України в світову економічну кризу https://news.finance.ua/ru/news/-/46681 ... kij-krizis
були у нас різні прем'єри, а тут у підходящий момент назначили дуже "відважного" :roll:
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 20:41

Технический пост.

Появились итоги торгов за сегодня на ПФТС. Оборот вырос в 4 раза по сравнению со вчера и составил 1,45 млрд, против вчерашнего 0,345 млрд

Лидеры торгов
ОВГЗ 206460 ( 22.11.2023) оборот 627 млн.грн.
Было три сделки, цена средняя 910,5 ( без НКД)
Доходность почти 16%

Похоже это первые "счастливчики" т.к. размещения этой бумаги происходило 10,17 декабря и 14 января.
С дохоостями 11,70% - 9,88% .
Курс в то время был 23,40 - 24,00

По цене покупки они потеряли ( 1030-944 это 9%) +7% на курсе. В итоге 16% убыток в валютном эквиваленте. Если это были нерезы.

Далее по объемам оборотов идет ОВГЗ 201255 ( 24.05.2023) Оборот 492 млн.грн.
Сегодня продавались в среднем 1025,5 (+46,15НКД) Доходность 15,2%

Размещение было 3 декабря и 21 января . Курс был 23,50-24,10
Доходность была 10-12,5%.
Убыток в валюте порядка 15-17%

Далее ОВГЗ 203749 - погашение через 3 недели.
Оборот 206 млн. Но там ничего интересного.

Потом еврооблигации с погашением в 2028 году на 52 млн.

Потом ОВГЗ195176 ( 11.08.2021) оборот 26 млн. , цена 1020,60 +11,87
Доходность 15%

К чему я это все так подробно расписываю. Если бы НБУ не сдерживал курс, а позволил ему улететь на 2-3-4 грн. То про нерезов можно было бы забыть на несколько лет вперед.

А всем зеленым большой "привет" Особенно новому министру финансов.
По какой ставке он собирается привлекать ресурсы, это у него надо спросить. Рынок сегодня 15-16% торгуется.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 20:41

  goldfinger написав:
  nebiros написав:НБУ сегодня продал около 350 млн.

Прогнозно опережает ярд в неделю.Отправляют,ох и отправляют же зелёные чемоданы:) Даже торги продлевают...уро...,впрочем,такова реальность и не считаться с ней глупо.Стоит денег.


у них всё по плану. они пакуют друганов, а потом и сами на выход.
эта схема такая была изначально придумана нищебродами из команды Зе...
первые на прошлой недели на выход пошли, теперь и эти пойдут.
всё спишут на вирус и мировой кризис. :oops:
типа ушедшие будут нести политическую ответственность. а что это такое полит. ответственность???? :shock:
в законах такой статьи - НЕТ :twisted:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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