Додано: Сер 11 бер, 2020 20:31

jump написав: Державний борг за два місяці поточного року виріс на 2,6% або більш ніж на 46 мільярдів гривень.



Про це повідомив голова Рахункової палати Валерій Пацкан, передає прес-служба відомства.



"Девальвація у січні–лютому цього року гривні до іноземних валют, в яких номіновано борг, і перевищення державних запозичень над погашенням державного боргу спричинили збільшення державного боргу на 46,4 млрд грн (2,6%).



Зовнішній борг зріс на 61,2 млрд грн (6,6%), а внутрішній – скоротився на 14,8 млрд грн (1,8%)", – сказав Пацкан.



За його словами, на погашення державного боргу витрачено 51,7 млрд грн, або 87,6% плану на звітний період.



"Економія на обслуговуванні боргу відбулася за рахунок нижчого курсу гривні по відношенню до долара ніж врахований у державному бюджеті на цей рік.



І нам знову доводиться говорити про неналежну якість макроекономічного прогнозування. Адже закладення в бюджет курсу гривні, який суттєво відрізняється від реального, тягне за собою чимало проблем", – наголосив Пацкан.



Він нагадав, що фактичний курс гривні у середньому за січень−лютий становив 24,0 гривні за долар, тоді як у розрахунках показників бюджету на 2020 рік враховано 27 гривень за долар. Державний борг за два місяці поточного року виріс на 2,6% або більш ніж на 46 мільярдів гривень.Про це повідомив голова Рахункової палати Валерій Пацкан, передає прес-служба відомства."Девальвація у січні–лютому цього року гривні до іноземних валют, в яких номіновано борг, і перевищення державних запозичень над погашенням державного боргу спричинили збільшення державного боргу на 46,4 млрд грн (2,6%).Зовнішній борг зріс на 61,2 млрд грн (6,6%), а внутрішній – скоротився на 14,8 млрд грн (1,8%)", – сказав Пацкан.За його словами, на погашення державного боргу витрачено 51,7 млрд грн, або 87,6% плану на звітний період."Економія на обслуговуванні боргу відбулася за рахунок нижчого курсу гривні по відношенню до долара ніж врахований у державному бюджеті на цей рік.І нам знову доводиться говорити про неналежну якість макроекономічного прогнозування. Адже закладення в бюджет курсу гривні, який суттєво відрізняється від реального, тягне за собою чимало проблем", – наголосив Пацкан.Він нагадав, що фактичний курс гривні у середньому за січень−лютий становив 24,0 гривні за долар, тоді як у розрахунках показників бюджету на 2020 рік враховано 27 гривень за долар.

Побачим чи з'їсть шляпу Пацкан, якщо середньорічний вийде ПА27 Побачим чи з'їсть шляпу Пацкан, якщо середньорічний вийде ПА27

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/