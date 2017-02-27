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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 42344235423642374238>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.7 5 98
23.01-23.50
0
0
23.51-24.0
0
0
24.01-24.5
1%
1
24.51-25.0
2%
2
25.01-25.5
3%
3
25.51-26.0
7%
7
26.01-26.5
11%
11
26.51-27.0
22%
22
27.01-27.5
15%
15
27.51-28.0
8%
8
выше 28
30%
29
Всього голосів : 98
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 20:41

  Игорь Алексеевич написав:вчера на сайие эльдорадо заказал 2 кондиционера. сегодня забирал - цены не поменяли.
оформил оплатами на части от привата на 20 мес.
заехал обратно вечером в атб. людей - мало.
а вот завтра думаю начнётся карусель в магазинах :roll:


Уважаемый Игорь Алексеевич , Добрый Вечер.

Думаю (уверен ) , что все будет хорошо !
Только не совсем умные люди могут ринутся что то скупать .

В моей Любимой Украине есть все !
Если что то не будет ПОДВЕЗУТ 100%.
Лишь бы покупали.

Я один раз в своей жизни вот так дернулся, соль быстро кончилась , а вот спички до сих пор есть .
Я прошу всех не впадать в истерию , а спокойно все воспринимать .

Не делайте резких движений , обдумайте свои поступки во избежании негатива.
Мы люди бывалые , многое видели .
Не усугубляйте .

...очень Прошу , спиртное не выход !
Утром , сегодня ,ужаснулся сколько людей не спало !
Обсуждали текущие события.
Люди , дайте организму отдохнуть !
Берегите себя .
Всем Здоровья .
холява
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 20:42

Хуже не будет?
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 20:46

"Браво, Киса ! Моя школа."

  flyman написав:
  asti написав:Завтра заседание по поводу учётной ставки.
Мой прогноз оставят 11%

Ну нє, якщо норма резервування 0, то облікова 9%, гуляти так гуляти.

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Ser Fil
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 20:47

  Игорь Алексеевич написав:сегодня и ещё завтра выгодно всё спускать с кредиток и покупать товар оплатами частями без переплат на 12 мес и выше..
можно сэкономить хорошую сумму после всех выплат.

делаю сейчас ремонт. покупаю весь товар как можно больше по оплатам на части на самый макс. сроки, и делаю оплаты только кредитками.
спускаю с карт всю грн., пока цены ещё не поменяли в эпицентре и эльдорадо

Эльдорадо не мониторил, но в Эпицентре все цены настолько задранные, что никакая рассрочка не компенсирует.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 20:48

  Ser Fil написав:
  flyman написав:
  asti написав:Завтра заседание по поводу учётной ставки.
Мой прогноз оставят 11%

Ну нє, якщо норма резервування 0, то облікова 9%, гуляти так гуляти.

Подписываюсь! "Танцуют Все !"


оставят 11. скажут вирус и мировой кризис.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 20:49

ТК "Говорят, Шефир сегодня сказал в ОП фразу дня.

«Б...., мы даже карантин не можем нормально ввести. Всем пох....».")))
olgerd
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 20:49

  kluychkooleg написав:
  reef написав:

Так снимать надо не с карты, а с "Ощадного счёта".


Есть Ощадный в валюте?
Гривню я снимал по схеме Велика п'ятірка - Ощадный - Платiвка - касса

Платівка - лишняя операция. С валютой по той же схеме - В ИБ открываете валютный "Ощадный" и вперёд.
reef
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 20:50

А тем временем в замке у шефа...

рашысты,теперь уже во главе с вечным, безлимитным,так сказать,плешфюрером штурмуют новые экономические и финансовые вершины https://m.ru.investing.com/markets/
Да нашим надо зерно в Эр-Рияд бесплатно отправлять!
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 20:52

  goldfinger написав:Хуже не будет?


Я не знаю, будет хуже или нет , просто каждый, для себя, должен понять , что можно сделать чтобы минимизировать потери .

Вот представьте , я купил товар на 40 тыс долл.
Посчитали , вывели цену, а тут доллар скакнул .

Для себя решил , НЕ ПОТЕРЯТЬ покупателя и сработать с минимальной прибылью .
холява
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 20:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  asti написав:Прошла инфа о резком сокращении денег на депосертификатах - якобы эта сумма сократилась до 148 миллиардов со 185 неделю назад, и якобы именно с этим связан такой рост курса - на эту гривну "свои люди" гребут доллар! Кто-нибудь может подтвердить или опровергнуть?

Если речь о двухнедельных сертификатах, до 148 со 170.
Если об общей сумме, до 174 со 186.
Подтвердить и опровергнуть одновременно может НБУ: https://bank.gov.ua/markets/fm-liquidity колонка 10.03 - это результат пятницы.
Очень интересно в "инфе" смешаны реальные цифры, дающие недостоверный результат.
Сибарит
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