Додано: Сер 11 бер, 2020 20:41

Игорь Алексеевич написав: вчера на сайие эльдорадо заказал 2 кондиционера. сегодня забирал - цены не поменяли.

оформил оплатами на части от привата на 20 мес.

заехал обратно вечером в атб. людей - мало.

а вот завтра думаю начнётся карусель в магазинах вчера на сайие эльдорадо заказал 2 кондиционера. сегодня забирал - цены не поменяли.оформил оплатами на части от привата на 20 мес.заехал обратно вечером в атб. людей - мало.а вот завтра думаю начнётся карусель в магазинах

Уважаемый Игорь Алексеевич , Добрый Вечер.Думаю (уверен ) , что все будет хорошо !Только не совсем умные люди могут ринутся что то скупать .В моей Любимой Украине есть все !Если что то не будет ПОДВЕЗУТ 100%.Лишь бы покупали.Я один раз в своей жизни вот так дернулся, соль быстро кончилась , а вот спички до сих пор есть .Я прошу всех не впадать в истерию , а спокойно все воспринимать .Не делайте резких движений , обдумайте свои поступки во избежании негатива.Мы люди бывалые , многое видели .Не усугубляйте ....очень Прошу , спиртное не выход !Утром , сегодня ,ужаснулся сколько людей не спало !Обсуждали текущие события.Люди , дайте организму отдохнуть !Берегите себя .Всем Здоровья .