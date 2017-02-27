Игорь Алексеевич написав:вчера на сайие эльдорадо заказал 2 кондиционера. сегодня забирал - цены не поменяли. оформил оплатами на части от привата на 20 мес. заехал обратно вечером в атб. людей - мало. а вот завтра думаю начнётся карусель в магазинах
Уважаемый Игорь Алексеевич , Добрый Вечер.
Думаю (уверен ) , что все будет хорошо ! Только не совсем умные люди могут ринутся что то скупать .
В моей Любимой Украине есть все ! Если что то не будет ПОДВЕЗУТ 100%. Лишь бы покупали.
Я один раз в своей жизни вот так дернулся, соль быстро кончилась , а вот спички до сих пор есть . Я прошу всех не впадать в истерию , а спокойно все воспринимать .
Не делайте резких движений , обдумайте свои поступки во избежании негатива. Мы люди бывалые , многое видели . Не усугубляйте .
...очень Прошу , спиртное не выход ! Утром , сегодня ,ужаснулся сколько людей не спало ! Обсуждали текущие события. Люди , дайте организму отдохнуть ! Берегите себя . Всем Здоровья .
Игорь Алексеевич написав:сегодня и ещё завтра выгодно всё спускать с кредиток и покупать товар оплатами частями без переплат на 12 мес и выше.. можно сэкономить хорошую сумму после всех выплат.
делаю сейчас ремонт. покупаю весь товар как можно больше по оплатам на части на самый макс. сроки, и делаю оплаты только кредитками. спускаю с карт всю грн., пока цены ещё не поменяли в эпицентре и эльдорадо
Эльдорадо не мониторил, но в Эпицентре все цены настолько задранные, что никакая рассрочка не компенсирует.
рашысты,теперь уже во главе с вечным, безлимитным,так сказать,плешфюрером штурмуют новые экономические и финансовые вершины https://m.ru.investing.com/markets/ Да нашим надо зерно в Эр-Рияд бесплатно отправлять!
asti написав:Прошла инфа о резком сокращении денег на депосертификатах - якобы эта сумма сократилась до 148 миллиардов со 185 неделю назад, и якобы именно с этим связан такой рост курса - на эту гривну "свои люди" гребут доллар! Кто-нибудь может подтвердить или опровергнуть?
Если речь о двухнедельных сертификатах, до 148 со 170. Если об общей сумме, до 174 со 186. Подтвердить и опровергнуть одновременно может НБУ: https://bank.gov.ua/markets/fm-liquidity колонка 10.03 - это результат пятницы. Очень интересно в "инфе" смешаны реальные цифры, дающие недостоверный результат.