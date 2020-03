Додано: Сер 11 бер, 2020 21:08

komp написав: В 2019 году на обслуживание и обеспечение деятельности президента Украины потратили почти 905 миллионов гривен из государственного бюджета, а в 2020-м на эти нужды заложено 916 млн грн. Об этом со ссылкой на информацию Государственного управления делами пишут Украинские новости.



При этом в проекте бюджета на 2020 год изначально расходы на президента увеличивались на 4% — до 987 млн грн. Однако сам глава государства Владимир Зеленский пообещал, что повышения не будет, поэтому в итоге Госуправление делами утвердило сумму в размере 916 млн грн. Это на 3% меньше, чем в 2019 году.



Впрочем, на 2019 год расходы на обеспечения деятельности президента были утверждены в размере 945 млн грн, а по факту из них потратили только 904,8 млн грн. Это примерно на 11 млн грн меньше, чем сумма, запланированная на 2020 год.



По сравнению с фактически потраченной в 2019 году суммой, в 2020 наибольшее повышение расходов запланировано на заграничные визиты Зеленского и его делегации — с 41,2 млн грн до 79,1 млн грн, а также на содержание государственных резиденций — со 108,9 млн грн до 120,1 млн грн.



Сокращение расходов запланировано на президентский автотранспорт — со 153 млн до 128,8 млн грн, а также на обеспечение функционирования государственного авиационного предприятия “Украина” — с 223,8 млн до 206,2 млн грн.



Финансирование остальных нужд в 2020 году предусмотрено примерно на том же уровне, что и в 2019 году.



Напомним, в конце прошлого года оказалось, что расходы на содержание Офиса президента и деятельность главы государства за 5 месяцев каденции президента Украины Владимира Зеленского составили 353 миллиона гривен, что на 27 млн дороже, чем содержание Администрации президента при его предшественнике Петре Порошенко.

Шото дороговато, як для Голобородька на веломашині. Шото дороговато, як для Голобородька на веломашині.

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/