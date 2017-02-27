В 2019 году на обслуживание и обеспечение деятельности президента Украины потратили почти 905 миллионов гривен из государственного бюджета, а в 2020-м на эти нужды заложено 916 млн грн. Об этом со ссылкой на информацию Государственного управления делами пишут Украинские новости.



При этом в проекте бюджета на 2020 год изначально расходы на президента увеличивались на 4% — до 987 млн грн. Однако сам глава государства Владимир Зеленский пообещал, что повышения не будет, поэтому в итоге Госуправление делами утвердило сумму в размере 916 млн грн. Это на 3% меньше, чем в 2019 году.



Впрочем, на 2019 год расходы на обеспечения деятельности президента были утверждены в размере 945 млн грн, а по факту из них потратили только 904,8 млн грн. Это примерно на 11 млн грн меньше, чем сумма, запланированная на 2020 год.



По сравнению с фактически потраченной в 2019 году суммой, в 2020 наибольшее повышение расходов запланировано на заграничные визиты Зеленского и его делегации — с 41,2 млн грн до 79,1 млн грн, а также на содержание государственных резиденций — со 108,9 млн грн до 120,1 млн грн.



Сокращение расходов запланировано на президентский автотранспорт — со 153 млн до 128,8 млн грн, а также на обеспечение функционирования государственного авиационного предприятия “Украина” — с 223,8 млн до 206,2 млн грн.



Финансирование остальных нужд в 2020 году предусмотрено примерно на том же уровне, что и в 2019 году.



Напомним, в конце прошлого года оказалось, что расходы на содержание Офиса президента и деятельность главы государства за 5 месяцев каденции президента Украины Владимира Зеленского составили 353 миллиона гривен, что на 27 млн дороже, чем содержание Администрации президента при его предшественнике Петре Порошенко.