Нерезы, на которых все кивают головой, вывели с начала марта около 200 миллионов долларов, а НБУ уже продал 114+270+350 = 734 миллиона! Кто гребёт, банки?! Но у них ведь ограничения по позиции, кто может объяснить??!
В 2019 году на обслуживание и обеспечение деятельности президента Украины потратили почти 905 миллионов гривен из государственного бюджета, а в 2020-м на эти нужды заложено 916 млн грн. Об этом со ссылкой на информацию Государственного управления делами пишут Украинские новости.
При этом в проекте бюджета на 2020 год изначально расходы на президента увеличивались на 4% — до 987 млн грн. Однако сам глава государства Владимир Зеленский пообещал, что повышения не будет, поэтому в итоге Госуправление делами утвердило сумму в размере 916 млн грн. Это на 3% меньше, чем в 2019 году.
Впрочем, на 2019 год расходы на обеспечения деятельности президента были утверждены в размере 945 млн грн, а по факту из них потратили только 904,8 млн грн. Это примерно на 11 млн грн меньше, чем сумма, запланированная на 2020 год.
По сравнению с фактически потраченной в 2019 году суммой, в 2020 наибольшее повышение расходов запланировано на заграничные визиты Зеленского и его делегации — с 41,2 млн грн до 79,1 млн грн, а также на содержание государственных резиденций — со 108,9 млн грн до 120,1 млн грн.
Сокращение расходов запланировано на президентский автотранспорт — со 153 млн до 128,8 млн грн, а также на обеспечение функционирования государственного авиационного предприятия “Украина” — с 223,8 млн до 206,2 млн грн.
Финансирование остальных нужд в 2020 году предусмотрено примерно на том же уровне, что и в 2019 году.
Напомним, в конце прошлого года оказалось, что расходы на содержание Офиса президента и деятельность главы государства за 5 месяцев каденции президента Украины Владимира Зеленского составили 353 миллиона гривен, что на 27 млн дороже, чем содержание Администрации президента при его предшественнике Петре Порошенко.
Шото дороговато, як для Голобородька на веломашині.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
asti написав:Прошла инфа о резком сокращении денег на депосертификатах - якобы эта сумма сократилась до 148 миллиардов со 185 неделю назад, и якобы именно с этим связан такой рост курса - на эту гривну "свои люди" гребут доллар! Кто-нибудь может подтвердить или опровергнуть?
Если речь о двухнедельных сертификатах, до 148 со 170. Если об общей сумме, до 174 со 186. Подтвердить и опровергнуть одновременно может НБУ: https://bank.gov.ua/markets/fm-liquidity колонка 10.03 - это результат пятницы. Очень интересно в "инфе" смешаны реальные цифры, дающие недостоверный результат.
Коллега Сибарит как всегда все верно пишет. Сокращение со 170 до 148. Так же вчера убрали норму резервирования на все гривневые счета населения. У банков освободилось 6 млрд.грн. Куда пойдут эти деньги,я не знаю.
zzzzzz, Спасибо за интересную и полезную информацию, но я не могу не позанудствовать
zzzzzz написав:По цене покупки они потеряли ( 1030-944 это 9%) +7% на курсе. В итоге 16% убыток в валютном эквиваленте. Если это были нерезы.
Мне кажется, что размер убытка не зависит от резидентности
zzzzzz написав:А всем зеленым большой "привет" Особенно новому министру финансов. По какой ставке он собирается привлекать ресурсы, это у него надо спросить. Рынок сегодня 15-16% торгуется.
Я очень скептически отношусь к смене министра финансов, но вряд ли ему уже можно передавать "привет". К котировкам на вторичке он явно не причастен, да и ожидать что наши бумаги удержатся на фоне общего обвала всех рынков, было бы, как минимум, самонадеянно. Да и вряд ли он уже успел разложить бумажки в новом кабинете. Есть вещи, которые от нас не зависят. Пора отказываться от культа личности.
zzzzzz написав:Так же вчера убрали норму резервирования на все гривневые счета населения. У банков освободилось 6 млрд.грн. Куда пойдут эти деньги,я не знаю.
Там, вроде, одновременно увеличилась норма по валютным счетам. Лень считать, высвободилось или связалось?
Востаннє редагувалось Сибарит в Сер 11 бер, 2020 21:16, всього редагувалось 1 раз.
Moneta написав:"Спрос на валюту стимулируют не только валютные покупки иностранных держателей ОВГЗ, выводящих капиталы из наших бумаг, а также население (покупки банками валюты под кассы), но уже и украинский бизнес. Импортеры стараются купить доллар оперативнее, и скорее отправить по контрактам. Наперед сделать предоплату. Ведь все понимают, что валюта продолжит дорожать", - объяснил "Стране" настроения на рынке финансовый аналитик Василий Невмержицкий.
Говорят, что предприятия стараются максимально экономить имеющуюся валюту, и покупать новую. Потому активно вымывают гривну со своих счетов.
"Доллар держат (не продают) и люди, и бизнес. Все ждут его дальнейшего валютного подорожания, потому так ведут себя. Физлица даже кредиты стали активнее брать, только бы не менять доллар. Бизнес же уже начал прикидывать возможные убытки от введения карантина. Введение карантина в Киеве, о котором заявил сегодня мер, будет давить на экономику в целом и на валютный рынок в частности. Первыми пострадают торговые предприятия и ТРЦ - все они закредитованы банками, и столкнуться с сокращением выручки из-за закрытия. А за ними и остальные производители: и экспортеры, и импортеры", - признал Невмержицкий.
Нікому непотрібний ПА24 вдруг став нужний всім при ПА26. Чудні діла.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Zebra написав:Теханализ во всей красе. Перевернутая Голова плечи отработали на наличке шикарно. Пробой 25.10 - полет на 27.
сорян, але даний пГіП поки випробували і відпрацювали на "тваринах", технічний аналітик з вас ніякий, тим паче ви називали ТА лженаукою, на МБ і нормальному наліку ще все попереду, пробій шиї є, ціль НЕ досягнута ... а то що народ із регіонів пише високі курси із різних хом'яко будок, то тільки міряння довжиною рогів локальних оленів, але давно відомо, що самі рогаті олені у Харкові, ... чи на цьому рості найшлося місто-гемймчейнджер? народ, держіть в курсі хто може живе в місті із рогатішими оленями, чим в Харкові
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
asti написав:Нерезы, на которых все кивают головой, вывели с начала марта около 200 миллионов долларов, а НБУ уже продал 114+270+350 = 734 миллиона! Кто гребёт, банки?! Но у них ведь ограничения по позиции, кто может объяснить??!
Так у части банков была короткая позиция по доллару, бросились срочно её закрывать.